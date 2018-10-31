Новый препарат от гриппа, Ксофлюзу, нужно принимать всего один раз.

Американское управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) впервые за 20 лет одобрило новый препарат от гриппа, Ксофлюзу.

Несколько месяцев назад препарат уже был одобрен в Японии. Ксофлюза относится к классу ингибиторов эндонуклеазы и блокирует вирусную репликацию, не давая вирусу размножаться, пишет N+1.

Для достижения терапевтического эффекта лекарство нужно принять при первых же симптомах инфекции, не позднее 48 часов от начала заболевания.

Эффект у нового лекарства далеко не ошеломляющий — так же, как и в случае с Тамифлю, своевременное начало лечения позволит сократить продолжительность болезни в среднем на 33 часа.

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Однако новый препарат нужно принять всего один раз, что выгодно отличает его от аналогов.

К слову, в Киеве наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ.