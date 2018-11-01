В среду, 31 октября, Кабмин наконец подготовил главный стратегический документ страны в военно-медицинской сфере – Военно-медицинскую доктрину, в которой не оказалось никаких принципиальных новаций.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила народный депутат и председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец.

– Этот важнейший документ, на принятии которого я настаивала с самого начала войны и инициатором создания которого я была, по идее, должен определить стратегию деятельности государства не только в сфере медицинского обеспечения армии, но и защиты гражданского населения в военное и мирное время. К сожалению, в принятом стратегическом документе о защите гражданского населения не упоминается. Военно-медицинская доктрина оказалась половинчатой, и при ближайшем рассмотрении дальновидной стратегии здесь не оказалось, никаких принципиальных новаций не предусмотрено, – написала парламентарий.

Как пишет политик, для нее образцом военно-медицинской доктрины являются модели защиты Швейцарии и Израиля, где все граждане обладают навыками оказания неотложной помощи в случае ранений и травм.

– Поэтому я настаивала на том, что Военно-медицинская доктрина государства должна стать всеобъемлющим документом, который даст ответы на то, как должна осуществляться подготовка и взаимоподдержка всех граждан Украины – военных и гражданских – в случае войны, и как должно быть организовано оказание помощи всем нуждающимся, в условиях войны или особого положения, – рассказала Богомолец.

Она также добавила, что уже предлагала возродить уничтоженную во времена независимости обязательную военную подготовку для всех медиков, которые в случае широкомасштабной войны массово присоединяются к оказанию помощи раненым на фронте и в тылу.

– В моем понимании военно-медицинская служба должна стать неотъемлемой частью Военно-медицинской доктрины. Кроме того, я настаивала на обязательной военно-медицинской подготовке в школах для учителей и учеников, а также на проведении учений населения по гражданской обороне с элементами военно-медицинской подготовки. Об этом в документе не говорится, – заявила народный депутат.

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По ее словам, на 10 страницах Кабмин подготовил лишь однобокий фрагмент той стратегии, которая должна была быть разработана – и на это чиновникам понадобилось целых 3 года. Политик также предположила, что, опасаясь дополнительной ответственности и масштабных изменений, разработчики документа решили, что лучше – оставить все как есть.

– Похоже, что советский менталитет – “как бы чего не вышло” – побеждает. Поэтому почти весь документ – это напоминание о том, что в военно-медицинской сфере нужно соблюдать действующее законодательство, и за пределы потребностей армии влияние этого документа не распространяется. Хорошо, что Кабмин смог создать хоть какой-то документ, который определяет общие принципы медицинского обеспечения военнослужащих в Украине. Плохо, что в этом документе забыта остальная часть страны, а сам он не несет никакой новый смысл и не соответствует требованиям времени, – подытожила Ольга Богомолец.

Напомним, Богомолец заявила, что для того, чтобы улучшить ситуацию в медицинской сфере, необходимо побороть коррупцию, стабилизировать экономическое положение страны и принять закон об общеобязательном государственном медицинском страховании.