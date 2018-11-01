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Для лечения. Великобритания легализовала марихуану

В Великобритании с 1 ноября разрешили покупать и употреблять марихуану, но только в лечебных целях.

Марихуана

Купить марихуану можно исключительно по рецепту, пишет BBC News.

Выписывать такие рецепты могут только определенные специалисты, в строго определенных случаях, когда другие лекарства неэффективны.

Читайте: Больше, чем за iPhone: в Канаде растянулись очереди за марихуаной

К слову, совершеннолетним жителям Канады разрешили покупать в лицензированных магазинах до 30 граммов высушенных листьев марихуаны. Таким образом Канада стала второй после Уругвая страной в мире, где легализовали марихуану.

Фото: pixabay.com

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