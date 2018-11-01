PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle / Здоровье / Гриппа еще нет. ОРВИ за неделю заболели более 160 тыс. украинцев/

Гриппа еще нет. ОРВИ за неделю заболели более 160 тыс. украинцев

В Украине пока нет случаев гриппа, подтвержденных лабораторно. Однако на ОРВИ за неделю заболели более 160 тыс. человек.

За 43 неделю на ОРВИ заболело 161 524 человека, из них 68,9% – дети в возрасте до 17 лет, сообщает Центр общественного здоровья МОЗ Украины.

По его данным, по сравнению с прошлой неделей, уровень заболеваемости среди взрослых увеличился на 17,6%, а среди детей до 17 лет – на 11,2%.

При этом зарегистрировано 39 случаев гриппоподобного заболевания и 18 – тяжелой острой респираторной инфекции, однако лабораторного подтверждения наличия вирусов гриппа нет.

– Сейчас в Украине отсутствует географическое распространение гриппа и ОРВИ и наблюдается низкая интенсивность эпидемической активности без превышения эпидемических порогов, – отмечается в сообщении.

Читайте: Осторожно – грипп! Как уберечься и нужна ли прививка (ИНФОГРАФИКА)

К слову, ранее Супрун развенчала популярных миф про методы борьбы с гриппом.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Грип
Грипп и ОРВИ в Киеве: сколько больных и есть ли эпидемия
Грипп в Украине: в двух областях резкий всплеск заболеваемости (ИНФОГРАФИКА)
Лук и чеснок не помогут? Развенчан миф о популярных методах защиты от гриппа
Осторожно – грипп! Как уберечься и нужна ли прививка (ИНФОГРАФИКА)
Грип
Грипп в Украине: за неделю более 143 тыс. больных
Чеснок и лимон не помогут! Супрун рассказала, как защититься от гриппа
В аптеках Украины появились вакцины от гриппа – цены
Эпидсезон не за горами: какие инфекции угрожают украинцам и как уберечься
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка