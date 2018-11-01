В Украине пока нет случаев гриппа, подтвержденных лабораторно. Однако на ОРВИ за неделю заболели более 160 тыс. человек.

За 43 неделю на ОРВИ заболело 161 524 человека, из них 68,9% – дети в возрасте до 17 лет, сообщает Центр общественного здоровья МОЗ Украины.

По его данным, по сравнению с прошлой неделей, уровень заболеваемости среди взрослых увеличился на 17,6%, а среди детей до 17 лет – на 11,2%.

При этом зарегистрировано 39 случаев гриппоподобного заболевания и 18 – тяжелой острой респираторной инфекции, однако лабораторного подтверждения наличия вирусов гриппа нет.

– Сейчас в Украине отсутствует географическое распространение гриппа и ОРВИ и наблюдается низкая интенсивность эпидемической активности без превышения эпидемических порогов, – отмечается в сообщении.

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