За последнюю неделю корью в Украине заболели 1319 человек, а с начала года – более 35 тысяч.

Темпы роста заболеваемости корью в Министерстве здравоохранения называют угрожающими.

– В Украине зафиксирован угрожающий рост заболеваемости корью: только за последнюю неделю корью заболели 1319 человек, а с начала года – более 35 тысяч, – говорится в сообщении.

В Минздраве также отмечают, что высокие показатели заболеваемости и смертности от кори фиксируются в тех областях, где меньше всего вакцинированных детей и взрослых.

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К слову, из-за испорченной вакцины в Ивано-Франковской области 53 ребенка заболели корью.