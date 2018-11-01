Международный день вегана — праздник, появившийся 1 ноября 1994 года, когда веганское общество отмечало свое 50-летие.

Впрочем, многие современные звезды примкнули к кагорте веганов и отказались не только от мяса, но и от молока и яиц. Среди известных веганов – Натали Портман, Анджелина Джоли, Джаред Лето, Билл Клинтон и даже Майк Тайсон! Ну а мы решили напомнить, что веган и вегетарианец – это не одно и то же. Так, чем же отличается вегетарианство от веганства – читайте в материале Фактов ICTV.

Вегетарианство – это диета, а веганство – образ жизни.

Вегетарианство

Вегетарианцы часто выбирают свою диету, исходя из состояния здоровья, по религиозных или политических причин.

Вегетариаинство — питание с отказом от мясной пищи (красного мяса, мяса птицы, морепродуктов и мяса любого другого животного). При этом вегетарианцы могут употреблять молочные продукты и яйца.

В течении вегетарианства есть свои ответвления:

– Ововегетарианцы – из животных продуктов едят только яйца;

– Лактовегетарианцы – из животной пищи едят только молоко и молочные продукты;

– Поллотарианцы потребляют домашнюю птицу, но не едят других видов мяса.

Наиболее строгой разновидностью вегетарианста является веганство.

Веганство

Веганство, веганизм, или редко встречающийся термин вегетализм – это строгое вегатарианство, рацион исключает все виды мяса животных, птиц, рыбы, яйца, молоко, морепродукты и зачастую мед.

Веганы, выбирая такой образ жизни, зачастую руководствуются не только питанием, но и моральными принципами. А именно отношением к животным.

Веганы помимо прочего не ходят в цирки и зоопарки, а часто даже протестуют против того, чтобы люди заводили домашних животных в квартирах (это неестественные условия для животных).

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Список запрещенных продуктов и вещей у веганов очень широк:

Изделия из кожи, меха, шелка, шерсти и других материалов животного происхождения;

Мед;

Продукты, в состав которых входят компоненты, полученные из животных продуктов (например, желатин, глицерин);

Продукты, при изготовлении (часто — при очистке) которых использовались продукты животного происхождения, например, желатин используют при производстве некоторых видов сахара и пива. Однако большая часть крепкого спиртного — водка, виски, бренди, джин — веганская.

Продукцию, которая проходила тестирование на животных, например, некоторые виды косметики и сорты табака.

К слову, Факты ICTV описывали глобальные плюсы и минусы вегетарианства.

Фото: pixabay