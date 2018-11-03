Вырастить птицу в промышленных масштабах, по словам экспертов, без специальных комбикормов и антибиотиков просто невозможно. Антибиотики добавляются как на стадии выращивания и непосредственно в мясо – для продления срока годности. Говорят специалисты. Это мировая практика, но у нас с традиционным украинским подходом.

Содержание антибиотиков грозит человеку снижением иммунитета. А растворы, которыми для увеличения веса накалывают мясо, влияют на работу почек.

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Брать курицу нужно весом не более двух килограммов. Если же покупаете филе, то только стандартного размера, чтобы было не раздутое. Если блестит, проходите мимо. Чем больше курица – тем дороже ее можно продать. Чем быстрее она вырастет – тем больше товарооборот. Простые истины маркетологов – удар по карману и здоровью потребителей.

Специалисты советуют покупать мясо только на официальных рынках или в магазинах. Обычно здесь строгий контроль. Добросовестный продавец всегда покажет документы о происхождении мяса. Не стесняйтесь их спрашивать, если возникли сомнения. Попросите у продавца перчатку и нажмите на мясо, оно должно быть упругим и светло-розового оттенка. Это же касается и говядины. А еще при ее выборе избегайте ярких цветов.



К слову, Факты ICTV рассказывали про особенности питания в киевских детсадах.