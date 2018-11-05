Ученые пришли к выводу, что в горячем кофе больше полезных веществ.

Во время исследования ученые из Университета Томаса Джефферсона пришли к выводу, что в горячем кофе содержится больше антиоксидантов, сообщает журнал Nature.

Во время эксперимента исследователи сравнивали пользу от разных сортов кофе, которые готовили несколькими способами.

Оказалось, что в горячем напитке содержится больше антиоксидантов, чем в том, который заваривали методом холодного настоя.

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По словам ученых, горячее заваривание кофе извлекает больше недепротонированных кислот, что и приводит к большей активности антиоксидантов.

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