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36,5 тыс. заболевших: эпидемия кори может побить антирекорд 2006

Эпидемия кори больше всего бушует во Львовской области.

Свежие данные о количестве заболевших корью в Украине не позволяют радоваться – с начала года на эту болезнь пожаловались 36 тыс. 455 человек, из которых 22 тыс. 344 человека – это дети.

В Минздраве заявляют, что эпидемия кори в Украине приближается к показателям 1991 года и до конца года может даже установить антирекорд по количеству заболевших (42 тыс. 724 человека в 2006 году).

Самая грустная статистика пока во Львовской области – там заболели 7 тыс. 364 человека.

  • Ивано-Франковская (3 тыс. 612);
  • Закарпатская (3 тыс. 459)
  • Одесская (2 тыс. 550)
  • Киев (2 тыс. 408)
  • Тернопольская область (2 тыс. 120).

Читайте: В Польше четверо украинцев заболели корью

Врачи напоминают, что только вакцинация способна защитить организм человека от кори.

К слову, за последнюю неделю октября к статистике прибавилось 1300 новых больных корью.

Фото: УНИАН

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