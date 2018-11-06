Эпидемия кори больше всего бушует во Львовской области.

Свежие данные о количестве заболевших корью в Украине не позволяют радоваться – с начала года на эту болезнь пожаловались 36 тыс. 455 человек, из которых 22 тыс. 344 человека – это дети.

В Минздраве заявляют, что эпидемия кори в Украине приближается к показателям 1991 года и до конца года может даже установить антирекорд по количеству заболевших (42 тыс. 724 человека в 2006 году).

Самая грустная статистика пока во Львовской области – там заболели 7 тыс. 364 человека.

Ивано-Франковская (3 тыс. 612);

Закарпатская (3 тыс. 459)

Одесская (2 тыс. 550)

Киев (2 тыс. 408)

Тернопольская область (2 тыс. 120).

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Врачи напоминают, что только вакцинация способна защитить организм человека от кори.

К слову, за последнюю неделю октября к статистике прибавилось 1300 новых больных корью.

Фото: УНИАН