Эпидемия кори больше всего бушует во Львовской области.
Свежие данные о количестве заболевших корью в Украине не позволяют радоваться – с начала года на эту болезнь пожаловались 36 тыс. 455 человек, из которых 22 тыс. 344 человека – это дети.
В Минздраве заявляют, что эпидемия кори в Украине приближается к показателям 1991 года и до конца года может даже установить антирекорд по количеству заболевших (42 тыс. 724 человека в 2006 году).
Самая грустная статистика пока во Львовской области – там заболели 7 тыс. 364 человека.
- Ивано-Франковская (3 тыс. 612);
- Закарпатская (3 тыс. 459)
- Одесская (2 тыс. 550)
- Киев (2 тыс. 408)
- Тернопольская область (2 тыс. 120).
Читайте: В Польше четверо украинцев заболели корью
Врачи напоминают, что только вакцинация способна защитить организм человека от кори.
К слову, за последнюю неделю октября к статистике прибавилось 1300 новых больных корью.
Фото: УНИАН