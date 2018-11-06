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Что делать при первых симптомах гриппа

При появлении первых симптомов гриппа не нужно сразу бежать за антибиотиками. Вместо этого лучше обратиться к врачу.

Хвороба

Если у вас появились первые симптомы гриппа, нужно обратиться к врачу, который подскажет препараты для их устранения. Такой совет дала исполняющий обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook.

По ее словам, не нужно сразу же бежать в аптеку за растительными средствами или антибиотиками, поскольку они не гарантируют помощь в такой ситуации.

Поскольку организм начинает активно бороться с болезнью, то у человека возникают симптомы гриппа (отек и боль в горле, кашель, лихорадка).

– Симптомы гриппа – результат активной работы нашей иммунной системы. Поэтому важно создать для своего организма условия, чтобы он мог бороться с вирусом, – пишет Супрун.

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По ее словам, когда врач назначит необходимые препараты, вам останется соблюдать еще несколько правил, чтобы организм смог преодолеть заболевание.

Нужно соблюдать постельный режим, проветривать помещение, пить много жидкости и делать влажную уборку, когда есть такая возможность.

Супрун также заявила, что минимизировать риски заболевания гриппом поможет вакцинация.

К слову, в Украине пока нет случаев гриппа, которые были бы подтверждены врачами.

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