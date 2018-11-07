PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle / Здоровье / Колыбели надежды привезла в Украину ведущих неонатологов мира/

Колыбели надежды привезла в Украину ведущих неонатологов мира

Ведущие неонатологи мира поделились опытом с украинскими врачами на 10-й конференции программы Колыбели надежды Фонда Виктора Пинчука.

6-7 ноября 2018 года программа Колыбели надежды Фонда Виктора Пинчука провела в Киеве 10-ю научно-практическую конференцию на тему Интенсивная терапия новорожденных: год 2018 и ближайшие перспективы. Мероприятие ознакомило украинских неонатологов с новыми тенденциями в интенсивной терапии новорожденных, в том числе преждевременно родившихся малышей.

Уже 12 лет проект Колыбели надежды, кроме оснащения центров помощи новорожденным современным медицинским оборудованием, проводит системную работу по обучению врачей и медицинских сестер мировым методикам выхаживания детей. В рамках этого проекта Фонд способствует внедрению новейших технологий и практик на пути реформирования сферы охраны материнства и детства в Украине.

Виктория Чернявская, исполнительный директор Фонда Виктора Пинчука, на открытии конференции отметила:

– Программа Колыбели надежды Фонда Виктора Пинчука заботится о том, чтобы в Украине каждый преждевременно родившийся ребенок имел шанс на жизнь, а врачи имели возможность оказывать помощь в соответствии с западными стандартами. Сегодня мы уже в десятый раз проводим конференцию для врачей-неонатологов, где они перенимают опыт своих иностранных коллег, а уже 14 ноября 2018 Фонд откроет 34 центр Колыбели надежды на базе Львовского областного клинического перинатального центра.

В конференции приняли участие 155 специалистов отделений интенсивной терапии новорожденных из всех регионов Украины и представителей профильных кафедр отечественных высших медицинских учебных заведений. Для медицинских сестер отделений интенсивной терапии новорожденных перинатальных центров помимо основной программы, были предусмотрены отдельная лекционная секция и практические мастер-классы.

Читайте: Фонды Виктора и Елены Пинчук открыли Veteran Hub в Киеве

Докладчиками этого года выступили профессор Ола Дидрик Заугстад, Университет Осло, Норвегия; профессор Стивен М. Донн, Детская больница Мотт Университета системы здравоохранения штата Мичиган, США; профессор Нил Марлоу, Клиника университетского колледжа г. Лондон, Великобритания; профессор Дирк Басслер, Университетская клиника г. Цюрих, Швейцария. Сестринскую секцию провели доктор Мартин Вальд, Больница г. Вельс-Грискирхен, Австрия, и медицинская сестра Сара Надее, Государственная больница г. Зальцбург, Австрия.

Справка

Колыбели надежды – главная программа Фонда Виктора Пинчука в области здравоохранения. Ее стратегической целью является сохранение жизни и здоровья каждого ребенка, родившегося в Украине. Фонд начал реализацию программы в июне 2006 года. С тех пор было открыто 33 центра оказания помощи новорожденным Колыбели надежды на базе государственных родовспомогательных медицинских учреждений и детских больниц в 24 регионах Украины, которые были оснащены современным медицинским оборудованием для спасения и выхаживания новорожденных. 14 ноября 2018 года состоится открытие 34 Центра Колыбели надежды на базе Львовского областного перинатального центра. Благодаря оборудованию центров Колыбели надежды по данным врачей партнерских центров (2006-9мес.2018) были спасены более 45 917 детей. Фонд провел 29 образовательных мероприятий, участие в которых приняли более 1 315 украинских врачей и медицинских сестер.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

36 см и легче буханки хлеба: как в Украине спасают недоношенных младенцев
Стипендиальная программа Завтра UA: как принять участие и приз
президент Естонії Керсті Кальюлайд.
Новые технологии уравнивают возможности – президент Эстонии
Ксенія Собчак
Ксения Собчак едет на форум YES в Киев
Второй день YES2018 завершит выступление Гройсмана
Порошенко откроет 15-ю Ежегодную встречу Ялтинской Европейской Стратегии (YES)
YES 2018
15-я Ежегодная встреча Ялтинской Европейской Стратегии (YES) – дата и тема
пінчук
Колыбели надежды: Фонд Виктора Пинчука спас 2,5 тыс детей
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка