Ведущие неонатологи мира поделились опытом с украинскими врачами на 10-й конференции программы Колыбели надежды Фонда Виктора Пинчука.

6-7 ноября 2018 года программа Колыбели надежды Фонда Виктора Пинчука провела в Киеве 10-ю научно-практическую конференцию на тему Интенсивная терапия новорожденных: год 2018 и ближайшие перспективы. Мероприятие ознакомило украинских неонатологов с новыми тенденциями в интенсивной терапии новорожденных, в том числе преждевременно родившихся малышей.

Уже 12 лет проект Колыбели надежды, кроме оснащения центров помощи новорожденным современным медицинским оборудованием, проводит системную работу по обучению врачей и медицинских сестер мировым методикам выхаживания детей. В рамках этого проекта Фонд способствует внедрению новейших технологий и практик на пути реформирования сферы охраны материнства и детства в Украине.

Виктория Чернявская, исполнительный директор Фонда Виктора Пинчука, на открытии конференции отметила:

– Программа Колыбели надежды Фонда Виктора Пинчука заботится о том, чтобы в Украине каждый преждевременно родившийся ребенок имел шанс на жизнь, а врачи имели возможность оказывать помощь в соответствии с западными стандартами. Сегодня мы уже в десятый раз проводим конференцию для врачей-неонатологов, где они перенимают опыт своих иностранных коллег, а уже 14 ноября 2018 Фонд откроет 34 центр Колыбели надежды на базе Львовского областного клинического перинатального центра.

В конференции приняли участие 155 специалистов отделений интенсивной терапии новорожденных из всех регионов Украины и представителей профильных кафедр отечественных высших медицинских учебных заведений. Для медицинских сестер отделений интенсивной терапии новорожденных перинатальных центров помимо основной программы, были предусмотрены отдельная лекционная секция и практические мастер-классы.

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Докладчиками этого года выступили профессор Ола Дидрик Заугстад, Университет Осло, Норвегия; профессор Стивен М. Донн, Детская больница Мотт Университета системы здравоохранения штата Мичиган, США; профессор Нил Марлоу, Клиника университетского колледжа г. Лондон, Великобритания; профессор Дирк Басслер, Университетская клиника г. Цюрих, Швейцария. Сестринскую секцию провели доктор Мартин Вальд, Больница г. Вельс-Грискирхен, Австрия, и медицинская сестра Сара Надее, Государственная больница г. Зальцбург, Австрия.

Справка

Колыбели надежды – главная программа Фонда Виктора Пинчука в области здравоохранения. Ее стратегической целью является сохранение жизни и здоровья каждого ребенка, родившегося в Украине. Фонд начал реализацию программы в июне 2006 года. С тех пор было открыто 33 центра оказания помощи новорожденным Колыбели надежды на базе государственных родовспомогательных медицинских учреждений и детских больниц в 24 регионах Украины, которые были оснащены современным медицинским оборудованием для спасения и выхаживания новорожденных. 14 ноября 2018 года состоится открытие 34 Центра Колыбели надежды на базе Львовского областного перинатального центра. Благодаря оборудованию центров Колыбели надежды по данным врачей партнерских центров (2006-9мес.2018) были спасены более 45 917 детей. Фонд провел 29 образовательных мероприятий, участие в которых приняли более 1 315 украинских врачей и медицинских сестер.