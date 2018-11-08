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Непереносимость лактозы: Супрун советует, как употреблять молочку

Молоко и молочные продукты усваиваются организмом у всех людей по-разному.

Способность переваривать лактозу, означающая “восприятие” молочки организмом, с возрастом часто снижается.

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун дала советы людям, у которых есть проблемы с усвоением молочных продуктов:

  • Выбирать молочку без лактозы – по вкусу такие продукты почти не отличаются, но стоят дороже;
  • Потреблять молочные продукты регулярно, но в небольшом количестве – один стакан молока или два йогурта за один прием (не более 12 г лактозы).

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Впрочем, людям, которые легко употребляют молочные продукты, не следует ими злоупотреблять, убеждает Супрун. Особенно это касается молочки с высокой жирностью. 2-3 порции в день – это оптимально.

Напомним, Супрун опровергла миф о том, дельфинотерапия приносит пользу здоровью.

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