PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle / Утолить жажду и согреться: как выбрать качественный чай и кофе/

Утолить жажду и согреться: как выбрать качественный чай и кофе

Чай

Чтобы нагреть руки на кофе, чтобы было много и дешево – фальсификаторы иногда добавляют цикорий, иногда перетертые желуди. Поэтому как же выбирать кофе, чтобы не попасть впросак.

Секрет раскрывает диетолог – бодрость можно получить только от 2 небольших порций кофе. А вот от 4 и более вас ждет повышение тревоги, нервозность, дрожь мышц и увеличение пульса.

На предприятии ежедневно обжаривают десятки килограммов кофе. Здесь советуют выбирать 100% арабику. А еще надо внимательно смотреть на сами зерна.

Читайте: Холодный или горячий – ученые рассказали, какой кофе полезнее

Хранить кофе советуют в вакуумной банке, а вот народный метод класть его в холодильник – ошибка. Перепад температур уменьшает качество. О растворимом кофе эксперт советует забыть вообще.

Так что же есть в растворимом кофе? Например, в том, который упаковывают в новомодные стики 3 в 1.

Эксперт находит в составе канцерогены и фосфаты – все то, что не идет на пользу здоровью. Если же вы ждете, что здесь есть часть натурального молока или сливок – можете забыть.

А что касается чая? Например, почему в пакетиках вы никогда не найдете целых чайных листьев.

Верхушки чайных листьев, собранные на рассвете – самые дорогие.

Если чай хорош на вид но без запаха, скорее всего, его собирали во время плохой погоды. И он считается менее качественным. Первую заварку чайные гуру советуют сливать. Далее долго не заваривать, чтобы не изменился вкус.

Так что, чем утолить жажду летом и согреться зимой – вариантов много. Почти полторы тысячи сортов чая и вдвое больше кофе, наслаждайтесь.

К слову, кофе от простуды – рецепт.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Кава
Холодный или горячий – ученые рассказали, какой кофе полезнее
Киоски с кофе и кофемобили: сколько стоит такой бизнес и как не отравиться
Авторский и сваренный в 20-метровой джезве: кофейный фестиваль во Львове
Ученые назвали новое полезное свойство кофе
кава
Как правильно пить кофе – новая разработка военных США
Кава
Сколько чашек кофе в день полезны для сердца
Кава
Сколько чашек кофе можно пить за день – безопасная доза
Рестораны, пабы и кафе Киева, которые не закрывают двери после полуночи
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка