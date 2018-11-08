Чтобы нагреть руки на кофе, чтобы было много и дешево – фальсификаторы иногда добавляют цикорий, иногда перетертые желуди. Поэтому как же выбирать кофе, чтобы не попасть впросак.

Секрет раскрывает диетолог – бодрость можно получить только от 2 небольших порций кофе. А вот от 4 и более вас ждет повышение тревоги, нервозность, дрожь мышц и увеличение пульса.

На предприятии ежедневно обжаривают десятки килограммов кофе. Здесь советуют выбирать 100% арабику. А еще надо внимательно смотреть на сами зерна.

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Хранить кофе советуют в вакуумной банке, а вот народный метод класть его в холодильник – ошибка. Перепад температур уменьшает качество. О растворимом кофе эксперт советует забыть вообще.

Так что же есть в растворимом кофе? Например, в том, который упаковывают в новомодные стики 3 в 1.

Эксперт находит в составе канцерогены и фосфаты – все то, что не идет на пользу здоровью. Если же вы ждете, что здесь есть часть натурального молока или сливок – можете забыть.

А что касается чая? Например, почему в пакетиках вы никогда не найдете целых чайных листьев.

Верхушки чайных листьев, собранные на рассвете – самые дорогие.

Если чай хорош на вид но без запаха, скорее всего, его собирали во время плохой погоды. И он считается менее качественным. Первую заварку чайные гуру советуют сливать. Далее долго не заваривать, чтобы не изменился вкус.

Так что, чем утолить жажду летом и согреться зимой – вариантов много. Почти полторы тысячи сортов чая и вдвое больше кофе, наслаждайтесь.

К слову, кофе от простуды – рецепт.