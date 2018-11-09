Средиземноморская диета позволяет правильно питаться и не волноваться касательно набора веса.

Ученые пришли к выводу, что так называемая средиземноморская диета помогает заново не набирать вес людям, которые похудели, сообщает MedicalXpress.

Средиземноморская диета рекомендует употреблять меньше красного мяса и увеличить в своем рационе количество фруктов, овощей, семян, хлеба из муки грубого помола, бобовых.

В эксперименте принимали участие около 600 человек, страдающих от лишнего веса, в возрасте от 55 до 75 лет.

Около 34% участников назначили средиземноморскую диету и регулярную зарядку. За год это помогло им потерять около 5% веса.

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Однако самым интересным ученые считают то, что после указанной диеты участники исследования заново не набирали вес.

К слову, диетологи предупреждают, что употребление большого количества так называемых снеков может нанести большой вред здоровью.