Полезные пищевые жиры должны быть в достаточном количестве в рационе. Но при их употреблении нужно придерживаться нескольких правил, например, сохранять баланс жирности молочных продуктов.

Об этом пишет и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook.

Сбалансированное питание, включая животные жиры, необходимо нашему организму. Это предотвращает заболевание печени, повышает физическую активность и приводит уровень холестерина в крови в норму. Супрун отметила, что нет “плохого” или “хорошего” холестерина, так как для организма важен баланс. Депрессия, авитаминоз, слабый иммунитет или даже бесплодия возникают именно из-за холестерина ниже нормы.

Кроме того, Супрун дала несколько советов, которые помогут употреблять жиры и не толстеть.

И первое правило – сохраняйте баланс жирности молочных продуктов.

Обезжиренная молочная продукция теряет витамины A и D. А это приводит к чувству голода и как следствие перееданию. Поэтому обязательно следует употреблять необходимое количество молочных продуктов, особенно с высокой жирностью. Главное следить за соблюдением дневной нормы калорий и тогда жирное молоко или йогурт не влияют на вес.

Второй момент – лучше не жарить на растительном масле.

При повышении температуры масла могут становиться небезопасными, а еда – очень жирной и калорийной. Лучше свисти до минимума употребления масла в жарке и использовать его в салате.

Еще одно правило – обязательное употребление рыбы.

Рыба – источник омега-3 жирных кислот и служит профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний. Для наполнения организма полезными жирами достаточно съедать 200-300 грамм рыбы или моллюсков в неделю.

Четвертым золотым правилом является занятие спортом.

Регулярные физические упражнения приведут холестерин в норму и избавят от лишних калорий.

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