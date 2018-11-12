В 2009 году ВОЗ и Детский фонд (ЮНИСЕФ) огласили 12 ноября Всемирным днем борьбы с пневмонией. Тогда организации начали масштабную кампанию по борьбе с детской пневмонией. Факты ICTV собрали все, что нужно знать о заболевании и как его лечить.

Что такое пневмония?

Пневмонией называют воспалительный процесс в тканях легких. Отсюда ее второе название – воспаление легких. Возбудителями заболевания чаще всего являются бактерии, грибки, аденовирус, стрептококки, стафилококки и хламидии. Любая простуда, грипп или ОРЗ может иметь осложнения и вызвать пневмонию.

Также пневмония может развиваться вследствие воздействия неинфекционных факторов – травм грудной клетки, ионизирующего излучения, токсичных веществ, аллергии.

Ежегодно от пневмонии умирают 1,1 млн детей в возрасте до 5 лет.

Наиболее распространена в странах Южной Азии и Африки. В Украине ежегодно регистрируется до 1,5 млн случаев заболевания пневмонией, при этом фиксируется до 30% летальных случаев – в основном среди мужчин трудоспособного возраста.

Кто в группе риска:

дети до 5 лет;

люди после 65 лет;

курильщики и алкоголики;

люди, страдающие хроническими заболеваниями (сахарный диабет, астма, хроническая обструктивная болезнь легких, сердечно-сосудистые заболевания);

госпитализированные пациенты, которые находятся на искусственной вентиляции легких;

люди с ВИЧ/СПИД, или те, кто перенесли химиотерапию, трансплантацию органов.

Как передается:

воздушно-капельным путем от зараженного человека;

с помощью возбудителей пневмонии, живущих в организме: стафилококков, стрептококков, пневмококков, кишечной и гемофильной палочки;

с помощью паразитов и вирусов (микоплазмы, хламидий, аденовирусов, риновирусов, вирусов гриппа и герпеса);

с помощью грибов сandida;

как осложнение бронхита и других респираторных заболеваний.

Главные симптомы пневмонии

За последние годы врачи все чаще отмечают бессимптомное течение заболевания, когда нет ни повышенной температуры, ни мокроты, ни даже кашля. Нередко такая пневмония лечится с опозданием, что чревато развитием ряда осложнений.

Пневмония может проявляться так:

высокая температура более трех дней;

кашель с мокротой зеленого или коричневого цвета;

иногда кровянистые выделения при кашле;

боль в груди при дыхании;

ощущение нехватки воздуха;

потеря аппетита;

головная боль и слабость;

тошнота и рвота.

Лечение пневмонии

При появлении вышеперечисленных симптомов необходимо срочно обратиться к врачу, чтобы вовремя начать лечение современными антибактериальными препаратами.

Подбор антибиотика осуществляет врач, никакое самолечение недопустимо!

Пациенты с пневмонией чаще всего подлежат обязательной госпитализации. Лечение воспаления легких на дому возможно лишь в том случае, когда диагноз не вызывает сомнений, а болезнь протекает в легкой форме и без осложнений.

Помните! Пневмония опасна осложнениями, представляющих угрозу не только здоровью, но и жизни человека. Плеврит, эмпиема плевры, обструкция, абсцесс и гангрена легкого, сепсис, отек легких, перикардит и менингит – лишь неполный их перечень. В случае неадекватного лечения воспаления легких чревато летальным исходом.

Методы диагностики

Только по симптомам диагностировать пневмонию невозможно, потому что можно спутать ее с других инфекционных заболеваний.

Поэтому врач после осмотра больного обычно назначает анализ крови (общий и биохимический анализы), анализ мокроты (чтобы определить возбудитель) и рентген грудной клетки.

Профилактика пневмонии

Самый эффективный способ профилактики – вакцинация против гемофильной инфекции Hib, кори, коклюша и пневмококка. В Украине вакцина против пневмококковой инфекции не включена в Национальный календарь прививок, поэтому родители могут прививать своего ребенка только за свой счет.

Для детей – это исключительно грудное вскармливание в течение первых 6 месяцев жизни.

Избежание переохлаждения.

Закаливание организма.

Полноценное питание для поддержания иммунитета.

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К слову, в Украине пока нет случаев гриппа, которые были бы подтверждены врачами.

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