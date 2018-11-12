Люди, которые едят после 18.00 рискуют заболеть диабетом и гипертонией.

К такому выводу пришли ученые из Американской кардиологической ассоциации, передает LiveScience.

Они провели эксперимент, в котором приняли участие 12,7 тысячи латиноамериканцев. Возраст испытуемых от 18 до 76 лет. Эксперимент базировался на медицинских наблюдениях состояния здоровья испытуемых в течение 2-х дней. Ученые следили за тем, во сколько пациенты употребляют пищу.

В итоге было доказано, что те люди, которые треть пищи употребляли после 18.00, имели более высокий уровень сахара и инсулина в крови, а также повышенное давление, чем те, которые заканчивали последний прием пищи до критического времени.

Любители поздних приемов пищи оказались на 19% более склонны к развитию преддиабета и на 23% более подвержены развитию гипертонии.

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К слову, ранее мы писали, что полезные пищевые жиры должны быть в достаточном количестве в рационе. Но при их употреблении нужно придерживаться нескольких правил.