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Больных корью в Украине стало больше – за неделю более 1,5 тыс.

Количество больных корью за неделю превысило 1,5 тыс.

кір в україні

В Украине количество больных корью за неделю выросло до 1 682 человек.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья МОЗ.

С начала года заболело более 38 тыс. человек. Лидируют области с низким уровнем вакцинации.

Читайте: Не хочу заболеть корью. Что делать?

В Минздраве сообщают, что во всех областях Украины достаточно вакцин для плановой и усиленной иммунизации.

Получить бесплатные прививки могут дети до 18 лет, медики, педагоги, студенты, а также военные.

Ранее Факты ICTV писали, когда ждать новую вспышку кори.

Фото: Rfischia/Dreamstime.com

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