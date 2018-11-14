Количество больных корью за неделю превысило 1,5 тыс.
В Украине количество больных корью за неделю выросло до 1 682 человек.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья МОЗ.
С начала года заболело более 38 тыс. человек. Лидируют области с низким уровнем вакцинации.
Читайте: Не хочу заболеть корью. Что делать?
В Минздраве сообщают, что во всех областях Украины достаточно вакцин для плановой и усиленной иммунизации.
Получить бесплатные прививки могут дети до 18 лет, медики, педагоги, студенты, а также военные.
Ранее Факты ICTV писали, когда ждать новую вспышку кори.
Фото: Rfischia/Dreamstime.com
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