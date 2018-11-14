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Гололед: как не упасть и куда обращаться за помощью

Ближайшие несколько дней в Киеве будет идти снег и ожидается гололед. Поэтому пешеходам пригодятся несколько советов, как не травмироваться.

снег в киеве

Факты ICTV нашли также сайте КГГА адреса травмпунктов.

Правила подготовки и поведения в гололед

1. Заранее сделайте на подошвы и каблуки так называемые ледоступы. Есть несколько способов: прикрепите на каблуки перед выходом из дома кусок поролона или лейкопластыря; натрите наждачной бумагой подошву перед выходом, а лучше прикрепите ее на подошву; или намажьте подошву клеем Момент и поставьте обувь на песок.

2. Лучше покупать обувь с подошвой из микропористой или другой мягкой основы и без больших каблуков.

3. Ходить нужно не спеша, наступая на всю подошву.

4. Не держите руки в карманах – это увеличивает возможность не только падения, но и тяжелых травм, особенно переломов.

5. Обходите металлические крышки люков. Как правило, они покрыты льдом.

6. Не перебегайте дорогу во время снегопада и в гололед. Помните, что в этот период значительно увеличивается тормозной путь машины, и падение перед автомобилем, который движется, приводит как минимум к увечьям, а, возможно, и к гибели.

7. Очень опасны прогулки в гололедицу в нетрезвом состоянии.

8. Держитесь подальше от домов – ближе к середине тротуара, чтобы на вас не упала сосулька.

9. Если вы упали и спустя некоторое время почувствовали боль в голове, тошноту, боль в суставах, если образовались опухоли – срочно обратитесь в травмпункт, иначе могут возникнуть осложнения с плохими последствиями.

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В Киеве работают 10 травмпунктов, куда можно обратиться за помощью.

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Гололед: как не упасть и куда обращаться за помощью / 3 фотографии

Напомним, в Украине выпал первый снег.

Фото: РБК-Украина.

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