Сегодня Всемирный день борьбы с диабетом. Факты ICTV решили напомнить, как сложна жизнь диабетиков, а также о причинах возникновения болезни и ее профилактике.

Что такое диабет

Диабет – заболевание, которое развивается вследствие недостатка или отсутствия выработки гормона инсулина, который способствует выведению из организма сахара (глюкозы).

По словам врачей, диабет – одно из самых коварных заболеваний, так как его ранние стадии редко сопровождаются болезненными ощущениями и не всегда имеют выраженные симптомы.

Причины возникновения

Причиной могут стать инфекционные заболевания (краснуха, герпес, паротит) воздействие токсинов (пестициды, лекарственные средства).

Также одним из основополагающих факторов является генетическая предрасположенность (у людей, чьи ближайшие родственники имеют такой диагноз, риск заболеть увеличивается от двух до шести раз).

Причиной может также стать:

возраст более 40 лет;

злоупотребление алкоголем;

предпочтение высококалорийной углеводистой и жирной пищи;

гормональные изменения на фоне надпочечной недостаточности;

прием некоторых лекарственных препаратов (глюкокортикостероиды, цитостатики, диуретики);

состояние постоянного стресса, так как при этом значительно повышается уровень адренергических гормонов.

Как распознать

Как минимум 25% людей, страдающих диабетом, не знают о своем заболевании. Чтобы своевременно начать лечение и не запустить болезнь, нужно знать симптомы недуга.

И прежде всего признаки отличаются от видов диабета – первой и второй его стадии.

Симптомы сахарного диабета 1 типа

Диабет 1-го типа развивается стремительно и обладает ярко выраженными проявлениями.

Основные симптомы:

повышенный аппетит;

потеря веса;

постоянная усталость;

сонливость;

жажда;

обильное мочеиспускание.

Второй тип сахарного диабета — самый распространенный и при этом самый сложный в распознавании.

Болезнь протекает медленно, и, несмотря на большое количество возможных симптомов, обычно они выражены слабо.

Для диабета второго типа свойственны:

сухость во рту и жажда;

снижение веса;

раздражительность;

ощущение покалывания в пальцах,

онемение конечностей;

тошнота;

сухая кожа;

долгое заживление ран и ссадин;

повышенное давление.

Чтобы вовремя распознать болезнь, нужно раз в год делать анализ крови на содержание сахара. Нормальный показатель – 5,5 ммоль/л.

Как живут диабетики?

Реальность диабетиков далека от комфорта – постоянные диеты, принятие сахароснижающих препаратов и уколы инсулина.

Пациентам нужно все время измерять уровень глюкозы в крови для того, чтобы повысить эффективность контроля болезни.

Сейчас в Украине по программе доступные лекарства больные с диабетом второго типа могут получить препараты гликлазид, метформин, глибенкламид.

Кроме того, диабетикам приходится отказаться от многих лакомств – конфет, меда, а также продуктов, содержащих глюкозу и фруктозу. Не стоит также употреблять картофель, свинину, рис и сухофрукты.

Однако кроме продуктов категории “запрет”, есть и обязательные для употребления. К таким относятся нежирная рыба, куриное мясо, черный хлеб, яйца и крупы.

Как не заболеть

Первое, на что стоит обратить внимание – это питание. Стоит ограничить себя от употребления углеводов и калорийной пищи.

Ограничение углеводов необходимо для того, чтобы не нагружать поджелудочную железу, ограничение калорий – чтобы не толстеть.

При этом вы должны питаться разнообразно, соблюдать режим питания (5-6 раз в день), не переедать, правильно готовить (больше отварной пищи и блюд, приготовленных в духовке или на пару).

Также не стоит злоупотреблять алкоголем.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Diabetes Care, риск этого заболевания возрастает при потреблении больших доз алкоголя, особенно у молодых женщин.

Бросьте курить! Курение располагает как к развитию диабета, так и его осложнений.

Для профилактики стоит также вести активный образ жизни и выполнять посильные физические нагрузки: минимум 30 минут в день.

Следите за артериальным давлением. Известно, что повышенное давление может стать толчком к нарушению углеводного обмена.

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К слову, ученым удалось вылечить диабет первого типа у мышей.