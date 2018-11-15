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Новая вспышка кори на Львовщине: 25-30 больных ежедневно

Во Львовской области за последнюю неделю зарегистрировано 500 новых больных корью, ежесуточно госпитализируют по 25-30 человек.

Вакцина

Главный эксперт департамента здравоохранения Львовской ОГА Наталия Тимко на брифинге сообщила, что Львовщина среди областей с самым высоким уровнем заболеваемости корью, передает galinfo.com.ua.

– За последнюю неделю мы зафиксировали около 500 случаев. Ежесуточно во Львовскую областную клиническую больницу госпитализируется 25-30 человек с этой болезнью, – уточнила она.

По ее словам, среди больных корью во Львовской области 68% невакцинированных, 11% инфицированных – те, кто сделал только одну прививку.

Тимко подчеркнула, что только 5% дважды вакцинированных людей могут заболеть корью, но без осложнений.

Читайте: Не хочу заболеть корью. Что делать?

Напомним, в Украине общее количество больных корью за неделю выросло до 1682 человек.

Фото: Dreamstime

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