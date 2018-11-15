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Что может указывать на преждевременную смерть – ученые

По темпу ходьбы можно определить риск преждевременной смерти.

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Ученые из Университета Южной Калифорнии выяснили, что по походке можно определить риск преждевременной смерти.

Об этом говорится в исследовании MedicalXpress.

Так, исследователи пришли к выводу, что чем быстрее ходьба у человека, тем лучше состояние его здоровья.

Читайте: Как уличная еда может разрушить наше здоровье

Ученые также отметили, что медленный темп ходьбы скорее указывает на примерный биологический возраст человека, а не на риск быстрой смерти.

Ранее Факты ICTV писали сколько чашек кофе безопасны для здоровья.

Фото: Vinh Dao/Dreamstime.com

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