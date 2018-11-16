Ученые выяснили, что увеличение в клетках организма специфической молекулы SGLT2 свидетельствует о скором развитии рака.

К такому выводу пришли ученые из Калифорнийского университета, передает MedicalXpress.

Молекулы SGLT2 присутствуют в злокачественных образованиях и являются своеобразным индикатором. Они помогают увидеть опухоль на ранних стадиях развития или даже быть сигналом скорого появления рака.

Также эта молекула может влиять на образование некоторых типов рака – рака простаты и поджелудочной железы.

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К слову, в последние время ученые сделали невероятный прорыв в диагностике рака и его лечении. К примеру, Исследователи из Гонконгского университета смогли вылечить “запущенную” стадию злокачественной опухоли молочной железы.