Основной проблемой при интимной близости люди называют стресс.

Сильнее всего человеческое либидо снижает стресс. Такие выводы ученые сделали, опросив 2066 человек, проживающих в Великобритании.

Расслабиться и получить удовольствие от секса мешает тревожность, которая возникает в стрессовом состоянии организма (45% опрошенных). Более остро стресс влияет на сексуальную жизнь мужчин, которые только усугубляют проблему, когда не могут возбудиться, сообщает MedikForum.

32% респондентов назвали причиной, которая негативно влияет на сексуальную жизнь, плохое физическое здоровье. 26% не могут наладить интимную жизнь из-за психических проблем.

20% людей получить удовольствие в спальне мешают дети. 18% мешает работа.

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12% считают, что их сексуальная жизнь ухудшилась из-за частого просмотра порно. 10% обвиняют в этом соцсети.

К слову, Факты ICTV писали, как захотеть секса в любое время, в любом месте и как усилить оргазм.