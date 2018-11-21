PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факти / Lifestyle / Здоров'я / Топ-7 речей, що "вбивають" секс/

Топ-7 вещей, “убивающие” секс

Основной проблемой при интимной близости люди называют стресс.

Сильнее всего человеческое либидо снижает стресс. Такие выводы ученые сделали, опросив 2066 человек, проживающих в Великобритании.

Расслабиться и получить удовольствие от секса мешает тревожность, которая возникает в стрессовом состоянии организма (45% опрошенных). Более остро стресс влияет на сексуальную жизнь мужчин, которые только усугубляют проблему, когда не могут возбудиться, сообщает MedikForum.

32% респондентов назвали причиной, которая негативно влияет на сексуальную жизнь, плохое физическое здоровье. 26% не могут наладить интимную жизнь из-за психических проблем.

20% людей получить удовольствие в спальне мешают дети. 18% мешает работа.

Читайте: Рейтинг лучших сексуальных сцен в кино

12% считают, что их сексуальная жизнь ухудшилась из-за частого просмотра порно. 10% обвиняют в этом соцсети.

К слову, Факты ICTV писали, как захотеть секса в любое время, в любом месте и как усилить оргазм.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Диван “выкинул”: британку парализовало после секса
Страсть и эгоизм: топ-5 обязательных видов секса для любой пары (18+)
Как захотеть секса в любое время, в любом месте и усилить оргазм
Секс – спасение от усталости: как захотеть интима после трудовых будней
Секс на кухні
Соблазнил 6 тыс. женщин! В Италии известный плейбой умер во время секса
5 альтернатив презервативам
Супруги с ожирением разрушили трехэтажный дом во время секса
Папа Римський Франциск
Никаких табу! Папа Римский признал секс даром Божьим
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка