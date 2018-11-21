Посуду для своего ресторана в стиле французской виллы Эктор Хименес-Браво выбирал особую – ездил за ней на Бали. Посуда для гостей здесь часть шоу. Но какую же выбрать посуду, если у вас обычная квартирная кухня?

Лучшим выбором будет посуда из нержавейки или тефлона, так как этот металл лучше всего подходит для приготовления блюд и не изменяет вкус продуктов. Но тефлон имеет и свои недостатки. Он быстро царапается. Поэтому остатки металла могут попасть и в блюда. Такие сковородки желательно покрывать новым тефлоном раз в год. Для тушения хорошо подойдет чугун, приготовления в котором дает эффект печи. Но оставлять пищу в чугунной сковороде категорически запрещено, так как со временем она начнет ржаветь и все это попадет в блюда. Нельзя ее хранить и в алюминиевой посуде. Алюминий обладает свойством накапливаться в организме и вызывает онкологию и заболевание Альцгеймера.

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Проверка столичных заведений питания на соответствие санитарным нормам посуды впечатляет. В первом же заведении прибор показывает почти 700. На тарелке – превышение нормы в 7 раз. А что же с чашкой кофе? Здесь все в пределах нормы. А насколько же чистый стол? Руками его наверное лучше не касаться вообще. В другом заведении, как ни странно, именно стол проходит проверку. А вот стакан пугает не на шутку. В ресторане быстрого питания стол мог бы быть и чище. Приборы в пределах нормы, а вот с посудой, кажется, большие проблемы.

В случае же со столом – причина в том, что дерево быстро впитывает грязь. То же с деревянными лопатками. Их эксперты советуют заменить немедленно на более устойчивый материал. А какой металл выбрать для столовых приборов? Оказывается для них давно изобрели идеальную формулу. Она называется медицинская сталь.



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