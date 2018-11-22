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Факти / Lifestyle / Здоров'я / Харчова добавка проти раку - знайдено універсальний засіб/

Пищевая добавка против рака – найдено универсальное средство

Такая пищевая добавка, как сахар манноза, способна замедлить рост злокачественных опухолей.

Вчені

Также это вещество усиливало эффект химиотерапии. Именно такие выводу были сделаны после проведения опытов на мышах, которые страдали от рака.

Об этом пишет EurekAlert!

При чем у этого вещества нет побочных эффектов.

Известно, что для дальнейшего развития злокачественных образований нужна глюкоза, однако сахар манноза наоборот блокировал насыщение опухолей углеводами.

Тот же эксперимент ученые провели и на клеточных культурах разных видов рака. Но введение маннозы приводило, как к прекращению роста опухолей, так и оставляла все без изменений и опухоли продолжали расти.

Какое действие это открытие произведет на человека пока не понятно.

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К слову, ранее ученые рассказали, что свидетельствует о скором появлении рака.

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