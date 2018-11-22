Не хотите болеть гриппом и простудой – позаботьтесь об укреплении иммунитета заранее, когда еще нет эпидемии. Выполняя несколько правил, вы поможете своей иммунной системе противостоять болезням в любое время года.

Укрепить иммунитет помогут три простые вещи – физическая активность и сон, сбалансированное питание и вакцинация, убеждает семейный врач Евгений Гончар, советами которого делится Минздав Украины.

Физическая активность и сон для иммунитета

Спорт – это идеально для укрепления иммунитета, но на него часто не хватает времени, денег, а еще мешает лень и масса других причин. Однако никто вас и не заставляет. Старайтесь хотя бы полчаса ежедневно гулять на свежем воздухе.

Это поможет не только повысить иммунитет, но и улучшить работу мозга, сердечно-сосудистой системы, избавиться от стресса. Тогда и сон будет глубоким и здоровым – 7-8 часов хватит.

О свежем воздухе не следует забывать также дома и на работе – регулярно проветривайте помещение.

Что есть для повышения иммунитета

Прежде всего надо позаботиться о сбалансированности питания: ни в коем случае не пропускайте основные приемы пищи – завтрак, обед и ужин, а о перекусах на ходу лучше забыть навсегда.

Важно также включить в свой рацион сезонные овощи и фрукты, желательно местные, а не какие-то экзотические.

Употребление сахара, соли и алкоголя желательно сократить.

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Прививка от гриппа

Это еще один способ не позволить болезни подорвать иммунитет. Особенно важно сделать прививку пациентам из группы риска: детям до трех лет, беременным, пожилым людям и пациентам с хроническими заболеваниями.

Вакцинация защитит только от гриппа. От других респираторных инфекций, таких как риновирусы, аденовирус и т.д., прививки нет. Однако именно грипп является наиболее опасным из этой группы.

Поэтому вместо того, чтобы покупать лекарства с сомнительной эффективностью, лучше потратить деньги на прививку от гриппа.

Что убивает иммунитет

Ничто так не подрывает иммунитет, как неправильное и несвоевременное лечение.

Не пытайтесь вылечить грипп антибиотиками, ангину – солевыми повязками, принимать жаропонижающие препараты при температуре 37,5 и ходить на работу, когда у вас ОРВИ.

Чрезмерное употребление любых витаминов и минералов не улучшает иммунитет.

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