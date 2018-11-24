Причин возникновения бессонницы множество, их количество превышает 80. Но главными из них являются храп и апноэ (временная остановка дыхания).

Именно это в 85% случаев вызывает бессонницу.

Об этом сообщил президент Украинской ассоциации медицины сна, сомнолог Юрий Погорецкий, передает УНН.

При этом бессонницу вызывает не только храп соседа по квартире, но и собственный храп.

Бессонница также может указывать на болезни – различные заболевания желудка, повреждение щитовидной железы. Также провоцирующими факторами могут быть повышенный уровень сахара в крови, а также высокое давление.

Естественно, что стресс и нарушение циркадных ритмов тоже влияет на сон и может провоцировать его расстройство.

Отмечается, что нельзя относиться к проблеме бессонницы спустя рукава. Помните, если нарушение сна наблюдаются в течение 3-7 дней, идите к врачу. Пройдите обследование на полисонмографе

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К слову, ученые из Массачусетского университета нашли простое, но надежное средство от хронической бессонницы.