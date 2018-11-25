Ученые пришли к выводу, что во время дежурства дневных и ночных смен повышается риск развития диабета второго типа.

Ученые из Гарвардского университета пришли к выводу, что прерывистый график работы повышает риск развития диабета второго типа, особенно у тех, кто чередует дневные и ночные смены, сообщается на сайте университета.

В ходе исследования ученые провели анализ здоровья около 143 тыс. медсестер, которые круглосуточно работают в больнице. Почти у 11 тыс. из них обнаружили диабет второго типа.

При каждых пяти годах работы в прерывистом графике риск болезни рос на 33%.

По словам исследователей, при работе ночью меняются циркадные ритмы организма, из-за чего появляется гормональный дисбаланс.

Читайте: Не можете заснуть? Названы главные причины бессонницы

К слову, ученые выяснили, что увеличение в клетках молекулы SGLT2 может говорить о том, что у человека в ближайшее время разовьется рак.