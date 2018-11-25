Правильное питание, активный образ жизни, отдых и позитивный взгляд на жизнь – эти простые правила могут спасти от гриппа и сезонных простуд.

В течение 12-18 ноября впервые с начала сезона зафиксирована циркуляция вирусов гриппа в Украине.

Пока заболеваемость гриппом и ОРВИ находится на неэпидемическом уровне – на 17,5% меньше эпидемического порога по Украине. Против гриппа вакцинировались уже более 84 тыс. украинцев, добавили в Минздраве.

В то же время врачи рекомендуют позаботиться о профилактике заранее и дали несколько простых советов, которые помогут спастись от гриппа и ОРВИ.

Совет №1 – Обратите внимание на рацион

Нужно как можно меньше потреблять жареной и жирной пищи. В холодное время года не оставляйте свой организм без витаминов. И лучше получать их из натуральных продуктов, а не покупать в аптеке.

Необходимо есть овощи и фрукты, особенно богатые витамином С. И это не только цитрусовые, но и калина, яблоки, виноград, шпинат.

Совет №2 – Не простудиться помогут лекарственные травы

В каждом доме должна быть фито-аптечка. Ароматные и полезные отвары и настойки из карпатских лекарственных трав стоит пить для профилактики и лечения первых проявлений сезонных болезней. Главное – правильно их заварить и знать, в каких случаях применять, чтобы не навредить организму.

Шиповник повысит защитные функции организма. Мята, настой ромашки или смородинового листья снимут боль в мышцах. Облегчат состояние при простуде и эхинацея, высушенные листочки земляники и малины, березовые почки, липа и тимьян обыкновенный.

Совет №3 – Не хотите болеть – будьте активными

Нет времени и денег для занятий в спортзале – занимайтесь дома.

Совет №4 – Вирусы не будут цепляться, если высыпаться

Сон укрепляет иммунитет. А еще психологи советуют улыбаться и настраиваться на позитив.

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Ранее и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказывала, что делать в случае, если появились первые симптомы гриппа.

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