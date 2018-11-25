PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факти / Lifestyle / Як уберегтися від грипу/

Как уберечься от гриппа

Правильное питание, активный образ жизни, отдых и позитивный взгляд на жизнь – эти простые правила могут спасти от гриппа и сезонных простуд.

Профілактика грипу і ГРВІ

В течение 12-18 ноября впервые с начала сезона зафиксирована циркуляция вирусов гриппа в Украине.

Пока заболеваемость гриппом и ОРВИ находится на неэпидемическом уровне – на 17,5% меньше эпидемического порога по Украине. Против гриппа вакцинировались уже более 84 тыс. украинцев, добавили в Минздраве.

В то же время врачи рекомендуют позаботиться о профилактике заранее и дали несколько простых советов, которые помогут спастись от гриппа и ОРВИ.

Совет №1 – Обратите внимание на рацион

Нужно как можно меньше потреблять жареной и жирной пищи. В холодное время года не оставляйте свой организм без витаминов. И лучше получать их из натуральных продуктов, а не покупать в аптеке.

Необходимо есть овощи и фрукты, особенно богатые витамином С. И это не только цитрусовые, но и калина, яблоки, виноград, шпинат.

Совет №2 – Не простудиться помогут лекарственные травы

В каждом доме должна быть фито-аптечка. Ароматные и полезные отвары и настойки из карпатских лекарственных трав стоит пить для профилактики и лечения первых проявлений сезонных болезней. Главное – правильно их заварить и знать, в каких случаях применять, чтобы не навредить организму.

Шиповник повысит защитные функции организма. Мята, настой ромашки или смородинового листья снимут боль в мышцах. Облегчат состояние при простуде и эхинацея, высушенные листочки земляники и малины, березовые почки, липа и тимьян обыкновенный.

Совет №3 – Не хотите болеть – будьте активными

Нет времени и денег для занятий в спортзале – занимайтесь дома.

Совет №4 – Вирусы не будут цепляться, если высыпаться

Сон укрепляет иммунитет. А еще психологи советуют улыбаться и настраиваться на позитив.

Читайте: Осторожно – грипп! Как уберечься и нужна ли прививка (ИНФОГРАФИКА)

Ранее и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказывала, что делать в случае, если появились первые симптомы гриппа.

Фотоpixabay.com

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Хвороба
Что делать при первых симптомах гриппа
Гриппа еще нет. ОРВИ за неделю заболели более 160 тыс. украинцев
Не больше 1 дозы: в США разрешили “быстрое” лекарство от гриппа
Грип
Грипп и ОРВИ в Киеве: сколько больных и есть ли эпидемия
Как вылечить простуду без таблеток
Лук и чеснок не помогут? Развенчан миф о популярных методах защиты от гриппа
Осторожно – грипп! Как уберечься и нужна ли прививка (ИНФОГРАФИКА)
Грип
Грипп в Украине: за неделю более 143 тыс. больных
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка