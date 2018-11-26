Китайский ученый Цзянькуй Хэ заявил, что в мире впервые родились дети, которые были генетически отредактированы.

Китайский ученый Цзянькуй Хэ рассказал Associated Press, что в мире впервые родились дети из эмбрионов, которым отредактировали гены.

По словам Хэ, он пытался создать устойчивость к заражению ВИЧ у родившихся близняшек.

На данный момент нет научной статьи, которая бы доказывала эксперименты ученого на людях, однако его уже успели раскритиковать за такой шаг.

Подобные эксперименты уже проводили в 2017 году, однако впоследствии все эмбрионы уничтожали.

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Ученый заявил, что редактировал эмбрионы семи пар, один эксперимент увенчался беременностью и родами.

– Я чувствую колоссальную ответственность за то, что это не просто первый такой случай, но и пример для всех. Общество решит, что делать дальше, – сказал Хэ.

К слову, ученые выяснили, что сахар манноза может замедлить рост раковых опухолей.