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Из-за отопления в вагоне. В Запорожье 13 детей отравились в поезде

На вокзале Запорожье-1 за медицинской помощью обратились 13 детей – пассажиров одного из вагонов поезда, следовавшего из Херсона.

Лікарня

Дети жаловались на затрудненное дыхание, першение и головную боль, двоих госпитализировали с диагнозом отравление продуктами горения, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на главу независимого профсоюза врачей скорой помощи Анатолия Сидоренко.

По его словам, в понедельник в 5.20 на вокзал Запорожье-1 прибыло три бригады скорой помощи.

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Врачи установили, что у всех 13 детей одинаковые симптомы отравления продуктами горения – головная боль, першение в горле, затрудненное дыхание. Двоих после осмотра пришлось госпитализировать.

Одна из версий массового недомогания пассажиров – проблема с системой отопления вагона.

К слову, недавно в двух школах на Киевщине распылили газ – детей эвакуировали.

Фото: Dreamstime

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