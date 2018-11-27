Жители тех областей Украины, где введено военное положение, будут получать медицинскую помощь без изменений, а украинские военные – в определенных лечебных учреждениях.

Военное положение в Украине, как объяснила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook, ничего не изменит в доступе гражданского населения в медучреждения.

В то же время она отметила, что Минздрав и Минообороны приняли совместный приказ, который гарантирует своевременное лечение украинских защитников в условиях военного положения.

Супрун также объяснила, как будет оказываться медицинская помощь военным:

1. В каждой области создан перечень учреждений здравоохранения, которые при необходимости готовы оказать необходимую помощь – это городские, районные, областные больницы, госпитали, диспансеры, а также институты различного профиля Национальной академии медицинских наук. Список медицинских учреждений в каждой области можно посмотреть по ссылке goo.gl/ZwsqtM.

2. Эти лечебные учреждения будут оказывать помощь и гражданскому населению, и военным. У них есть резерв из 10-15 коек для приема военных, запасы лекарственных средств, донорской крови и ее препаратов.

3. При необходимости учреждения здравоохранения будут усилены специалистами необходимой квалификации.

4. В регионах могут создаваться рабочие группы, которые будут помогать организовывать процесс своевременной госпитализации и выписки военных и правоохранителей.

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Напомним, 26 ноября Верховная Рада приняла указ президента о введении военного положения 28 ноября из 9.00 до 9.00 27 декабря 2018 на 30 суток – в Запорожской, Донецкой, Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Харьковской, Сумской, Черниговской и Херсонской областях.

Фото: Dreamstime