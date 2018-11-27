PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факти / Lifestyle / Здоров'я / Воєнний стан в Україні: де і як отримати медичну допомогу/

Военное положение в Украине: где и как получить медицинскую помощь

Жители тех областей Украины, где введено военное положение, будут получать медицинскую помощь без изменений, а украинские военные – в определенных лечебных учреждениях.

Лікарня

Военное положение в Украине, как объяснила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook, ничего не изменит в доступе гражданского населения в медучреждения.

В то же время она отметила, что Минздрав и Минообороны приняли совместный приказ, который гарантирует своевременное лечение украинских защитников в условиях военного положения.

Супрун также объяснила, как будет оказываться медицинская помощь военным:

1. В каждой области создан перечень учреждений здравоохранения, которые при необходимости готовы оказать необходимую помощь – это городские, районные, областные больницы, госпитали, диспансеры, а также институты различного профиля Национальной академии медицинских наук. Список медицинских учреждений в каждой области можно посмотреть по ссылке goo.gl/ZwsqtM.

2. Эти лечебные учреждения будут оказывать помощь и гражданскому населению, и военным. У них есть резерв из 10-15 коек для приема военных, запасы лекарственных средств, донорской крови и ее препаратов.

3. При необходимости учреждения здравоохранения будут усилены специалистами необходимой квалификации.

4. В регионах могут создаваться рабочие группы, которые будут помогать организовывать процесс своевременной госпитализации и выписки военных и правоохранителей.

ЧитайтеРФ прокомментировала нападение своих кораблей на ВМС Украины

Напомним, 26 ноября Верховная Рада приняла указ президента о введении военного положения 28 ноября из 9.00 до 9.00 27 декабря 2018 на 30 суток – в Запорожской, Донецкой, Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Харьковской, Сумской, Черниговской и Херсонской областях.

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Літак
Военное положение в Украине: аэропорт Борисполь будет работать в штатном режиме
Верховна Рада
Военное положение в Украине с 28 ноября: что изменится
воєнний стан в україні
Бліцкриг Путіна провалився. Другого Донбасу поки не буде
порошенко
Военное положение в Украине – области (КАРТА)
В Украине ввели военное положение (РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ)
Мобилизация во время военного положения в Украине 2018: кого призовут и что будет
Военное положение: когда и где ограничат права граждан
Єльченко
РФ готовит захват Мариуполя и Бердянска – разведка
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка