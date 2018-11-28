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Факти / Lifestyle / Здоров'я / Сало щодня: чим корисне і як правильно вживати/

Сало каждый день: чем полезно и как правильно употреблять

Есть сало в небольших количествах полезно, но нужно это делать правильно. Например, хорошо сочетать сало с крахмалистыми продуктами и острыми компонентами.

Об этом на своей странице в Facebook написала и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

 

Сливочное масло, другие животные жиры, мясо, а также сладости – табу.

 

100 граммов сала – это 900 калорий, что составляет почти суточную норму калорий для человека. Поэтому сало нельзя употреблять в больших количествах, достаточно несколько кусочков в день. Помните, если вы съели слишком много сала, откажитесь от других жиров.

Сало хорошо усваивается с красным и оранжевым пигментами – каротиноидами. Поэтому если едите сало, то дополните его морковью, помидорами или борщом.

А вот несколько причин, почему сало необходимо в нашем рационе.

Во-первых, этот продукт богат омега-3 полиненасыщенными жирными кислотами, которые снижают риск воспалительных процессов в организме. Поэтому, если в вашем рационе нет авокадо и достаточного количества рыбы – несколько кусочков сала вам не помешают.

Во-вторых, сало содержит холин, который играет важную роль в обмене жиров.

В-третьих, сало богато витаминами D и Е.

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К слову, Факты ICTV публиковали советы, как уберечься от гриппа в сезон заболеваний.

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