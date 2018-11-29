В этом эпидемическом сезоне в Украине ожидают приход агрессивного гриппа Singapore А.

Профессор Ольга Голубовская заявила, что в Украине ожидается приход гриппа Singapore А, из-за которого в прошлом году погибло более 80 тыс. жителей США, передает Укринформ.

Сейчас медики не могут точно сказать насколько агрессивным будет вирус гриппа.

Наибольшая смертность от Singapore А наблюдалась среди людей пожилого возраста и детей.

По словам Голубовской, в ​​Киеве уже госпитализировали первых людей с гриппом, однако во время болезни не обнаружили никаких особенностей.

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Тем временем в десятках школ Харьковской области отменили занятия из-за заболевания гриппом. Однако, не во всех учебных заведениях полностью отменили уроки.

Некоторые школы приняли решение прекратить занятия только отдельных классов.

Хотя лучшим временем, чтобы делать прививки от гриппа является начало осени, врачи рекомендуют не отказываться от вакцинации и в течение всего эпидемического сезона.

Именно вакцинация является лучшей профилактикой заболевания.

К слову, в США разрешили использовать лекарство от гриппа, которое нужно принять всего один раз.