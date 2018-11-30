Сезон гриппа начался еще в октябре и в этом году в Украину идут 3 вируса гриппа и самый агрессивный из них – Singapore A. В прошлом году он убил 80 тысяч людей в США. Как уберечь себя от вируса и помогает ли в этом прививка от гриппа – с этими вопросами Факты ICTV обратились к терапевту.

Ежегодно в Украине 6 млн человек страдает от инфекционных заболеваний, 98% из которых – грипп и ОРВИ. Так, в эпидемическом сезоне 2016-2017 годов гриппом и ОРВИ переболело 6,2 млн человек, из которых 65,6% – дети до 17 лет.

А за 2017-2018 гг. было зафиксировано 7 летальных случаев от гриппа. Ни один из пациентов не был привит!

Ситуация сейчас

Эпидемсезон начался еще в октябре. В ​​Киеве уже госпитализировали первых людей с гриппом. В десятках школ Харьковской области отменили занятия из-за заболевания гриппом. При этом зарегистрировано 160 тыс. больных на ОРВИ. Атакуют сразу 3 вируса гриппа:

вирус, подобный A/Michigan/45/2015 (H1N1) pdm09;

вирус, подобный A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016 (H3N2);

вирус, подобный B Colorado/06/2017.

При этом основным возбудителем гриппа будет Singapore(H3N2), который в прошлом году унес 80 тысяч жизней в США. Он чаще всего вызывает грипп у детей, а у пожилых людей чаще бывают осложнения.

Как не заболеть гриппом

Вы до сих пор думаете, что чеснок, лимон или оксолиновая мазь защитит вас от гриппа? Увы, но такие любимые народные средства не панацея.

– Не заболеть, кроме здорового образа жизни и регулярного мытья рук, помогает вакцина от гриппа. Одна прививка защищает на протяжении всего сезона гриппа от наиболее распространенных и опасных штаммов в эпидсезоне в Украине, – отметила и.о. министра МОЗ Ульяна Супрун.

И их уже завезли в аптеки. Сейчас 350 тысяч вакцин доступны каждому украинцу.

Сколько стоит?

Цена вакцины колеблется от 200 до 400 гривен. Плюс нужно приобрести контейнер для транспортировки препарата – порядка 200 гривен. В частных клиниках придется заплатить и за прием врача. К примеру, в Добробуте и Борисе это стоит 540 гривен.

В целом прививка обойдется в 400-1100 гривен.

Но лечение гриппа куда дороже и для кошелька, и для здоровья. Без осложнений и антибиотиков придется выложить порядка 500-600 гривен. При сложном протекании болезни сумма может доходить и до 3 тысяч гривен.

Саму прививку можно сделать в любой поликлинике или больнице, купив вакцину в аптеке.

Кому бесплатно?

На общегосударственном уровне вакцины от гриппа не закупаются. Но в Минздраве отметили, что это могут сделать местные органы власти для работников приоритетных групп риска:

медработников,

учителей,

детей до 5 лет,

беременных,

пожилых людей,

пациентов с хроническими заболеваниями.

Как проверить качество вакцины?

В первую очередь нужно внимательно осмотреть упаковку, она должна быть целой, там обязаны быть указаны название производителя, дата производства и срок годности. Не стесняйтесь спросить у фармацевта об условиях хранения вакцины, ее не должны замораживать.

Также у аптеки должны быть документы на вакцину и сертификаты качества. Смело просите вам их показать. Отказываются, начинают ругаться или усмехаться – уходите.

К слову, в Киеве ребенку едва не сделали смертельно опасный укол, вместо вакцины. В жидкости плавали хлопья, а это значило одно – вакцину не правильно хранили и она стала смертельной.

Что думает общество?

Не смотря на предупреждения врачей и пугающую статистику смертей, люди не спешат за вакциной. Почему?

Многие считают прививку от гриппа бесполезной. И судя по различным форумам здоровья, таких большинство.

– Прививка снизит врожденный иммунитет. Зачем вашему ребенку колоть какую-то химическую ерунду, думайте сами. – Сама медик. Ни себе, ни ребенку прививки не делаю. В садике и в школе 90% отказ пишут. На моей памяти за 7 лет раза два грипповали. – Делала прививку 2 года подряд. И в обоих случаях сначала заболевала после прививки, а потом в период эпидемии гриппа. Спросила по этому поводу у знакомого врача, на что он ответил о наличии многих штампов гриппа, добавив, что ни себе, ни своим близким ни разу не ставил ее. От нее только дополнительная нагрузка организму, лучше заняться профилактическими мерами. – По поводу прививок. Не прививалась никогда, но это личное дело каждого. Объясню с медицинской точки зрения, что это за прививка. Вам вводят ослабленный вирус гриппа (причем только один его штамм, который предположительно, будет бушевать в этом сезоне). То есть это далеко не стопроцентная гарантия.

Но не все такого мнения. Некоторые считают, что прививку нужно делать обязательно.

– Конечно, делать. Грипп – это не обычная простуда, от него и умереть можно. – Не делать прививку от гриппа – это средневековье. Вы объясните сейчас тем родителям и родственникам детей, беременных и других несчастных, которые умерли прошлой зимой от гриппа (а счет идет на сотни), что делать прививки не надо… Вот и решайте! Посмотрите сейчас на своего ребенка и решите! – Мне 70 лет, имею кучу болячек. Делаю прививку от гриппа уже 6 лет. Всегда прививку переношу хорошо. Правда, в 2016 году сделала ее поздно, аж в декабре, и словила вирус гриппа. Но, если бы не сделала прививку, то было бы еще хуже. В этом году делать буду ее же обязательно, но не позднее октября-ноября. Всем советую. – Я уже пожилой человек. Как себя помню всегда болела ОРВИ, три раза болела гриппом. Это меня изнуряло, было тяжело. Не успев выздороветь, я снова заболевала, и это длилось много-много лет. Прививку стали делать на работе. Я вначале отказывалась, но меня убедили сделать, так как у меня сердечно-сосудистое заболевание. После этого я забыла про все простудные заболевания, даже, если промокали зимой ноги. Я ожила, появилась бодрость. Уверена, что делать прививку просто необходимо.

Почему люди не делают прививки?

Почему люди отказываются прививаться от гриппа, и стоит ли это делать вообще – с этими вопросами мы обратились к заведующей терапевтическим отделением Вишневской городской больницы, врачу высшей категории Елене Лисовской.

– Просто у нас такой менталитет в стране – сначала заболеть, а потом лечиться. В других европейских странах и в Америке развита больше сторона предупреждения болезни, то есть профилактика. Они там все делают прививки от гриппа, – говорит терапевт.

Вы или Ваши дети будете делать прививки? Нет 51%, 1698 голосов 1698 голосов 51% 51%

Вся семья 28%, 935 голосов 935 голосов 28% 28%

Только дети 19%, 643 голоса 643 голоса 19% 19%

Только взрослые 2%, 79 голосов 79 голосов 2% 2% Всего голосов: 3355 Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

Кроме того, многие ошибочно полагают, что после прививки от гриппа дети и взрослые становятся более активными, бодрыми и работоспособными.

На деле же после введения инъекции общее состояние значительно ухудшается – появляется головокружение, тошнота, слабость, вялость (верные симптомы формирования нового иммунитета). Переносятся они нелегко, но их нужно переждать несколько дней.

Это приводит к тому, что многие, не зная этой информации, пугаются и вообще отказываются от идеи делать прививку в будущем.

Когда делать прививку?

Кроме того, врач уверяет, что прививку нужно успеть сделать до начала эпидсезона.

– Потому что многие говорят – сделал прививку и все равно заболел. Так, может, сделал уже в ноябре перед эпидемией гриппа. Иммунитет все равно вырабатывается 1,5-2 месяца. Нужно время, чтобы образовались иммуноглобулины и начали работать против вируса, – утверждает Елена Лисовская.

Противопоказания

Если у человека нет противопоказаний – аллергической реакции на яичный белок, иные составляющие вакцины, астмы, развития осложнения после прошлых прививок (покраснения, отека, болезненности в месте введения, увеличения лимфоузлов, нарушения сна и т. д.) и он не находится в остром периоде воспалительных, инфекционных болезней – то прививку делать стоит.

Среди противопоказаний находится и беременность. Хотя некоторые врачи все-таки дают добро будущим мамам на прививку. Лично Елена Лисовская не рекомендует вводить вакцину против гриппа в период беременности.

Кому нужна прививка?

В особенности она нужна детям в возрасте от 6 месяцев и пожилым людям.

– Это связано с тем, что у них самый слабый иммунитет. Также прививка необходима людям с сахарным диабетом, с сердечно-сосудистой гипертонией, так как в сочетании с другими болезнями грипп приводит к тяжелым последствиям, – уверяет терапевт.

Также, по ее словам, прививка от гриппа просто необходима людям, которые постоянно находятся в общественных местах, работают там (медработникам, учителям, продавцам и так далее), а также школьникам и студентам.

Но стоит отметить, что прививка не гарантирует 100% защиту от гриппа.

– Прививка защищает на 70-80% и не от всех штампов гриппа, а только от одного, который бушует в этом эпидемиологическом сезоне. Но те люди, которые ее сделали и все же заболели, легче переносят грипп. Симптомы не такие острые, температура не такая высокая и болезнь проходит без осложнений, – рассказала Елена Лисовская.

Не лишней в сезон гриппа будет и витаминотерапия. Пропейте сезонные комплекс витаминов и минералов. Ну и, конечно, ведите здоровый способ жизни, занимайтесь спортом, закаляйтесь и не забывайте об окружающих. Если заболели – оставайтесь дома или носите защитную маску.

К слову, ее необходимо носить и здоровым людям, которые находятся в общественных местах – в транспорте, больнице или учебном заведении.

Ангелина Малиновская