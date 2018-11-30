До Нового года остался месяц. Самое время подумать о том, как сбросить несколько лишних килограммов, чтобы платье-мечта в праздничную ночь сидело на вас идеально. Как это сделать?

Диетологи считают, что именно за месяц вполне реально похудеть на 7-10 кг без вреда для здоровья.

Более того, если вы нашли повод для того, чтобы похудеть — праздник, новое платье — то это может стать отличной мотивацией к постоянной работе над своим телом.

Факты ICTV cобрали в сети советы для тех, кто не хочет после боя курантов превратиться из Золушки в тыкву.

Читайте: Календарь питания в Рождественский пост 2018-2019 на каждый день

По словам специалистов, за месяц можно успеть сделать все правильно – построить систему здорового питания, отрегулировать выработку гормонов голода.

Правила похудения за месяц

1. Ни в коем случае нельзя голодать. Никакая диета не сработает, если вы в течение дня ничего не едите, а вечером поглощаете суточный рацион.

2. Поэтому еду разделите на пять приемов. При этом завтракать, обедать, перекусывать, ужинать (не позднее чем за 4 часа до сна) в одно и то же время.

3. Нельзя переедать.

4. На завтрак можно съесть кашу, мюсли, хлеб с отрубями.

5. Запрещено готовить полуфабрикаты и употреблять фаст-фуд.

6. Каждый день нужно готовить свежую пищу.

7. Дважды в неделю – разгрузочный день на гречке (вечером заливаем 2 столовые ложки гречневой крупы кефиром, убираем в холодильник и в течении следующего дня съедаем эту смесь).

8. Качественный сон – тоже залог успешного похудения. Нужно высыпаться, потому что недостаток сна неизбежно ведет к стрессу.

9. Не забывайте о движении. Титанические усилия не нужны. Достаточно делать простые упражнения дома или больше ходить пешком. 30 минут ходьбы быстрым темпом сжигает большое количество калорий.

10. Нужно обязательно принимать поливитамины, ведь зимой мы не получаем из пищи нужных витаминов и минералов. Витамины В и С помогают организму активно сжигать жиры, хром – регулирует уровень сахара в крови.

11. Еще один важный момент! Диета не должна заканчиваться 31 декабря. В последний день уходящего года не стоит сильно ограничивать себя в еде, иначе год грядущий вы начнете с бесконтрольного переедания.

Примерное меню на месяц

Завтрак: белковые продукты (яйца, творог, мясное или рыбное блюдо) и сложные углеводы (каша, мюсли, цельнозерновой хлеб, фрукт или овощ).

Обед: белковые продукты (мясное или рыбное блюдо размером с вашу ладонь), сложные углеводы (гарнир из гречки, риса, макарон или картофеля) + клетчатка (порция салата из свежих овощей).

Ужин: белковые продукты (блюдо из рыбы или птицы, порция которого равна размеру вашей ладони без пальцев) и клетчатка (овощной гарнир или салат со свеклы, моркови).

Второй ужин: стакан несладкого кисломолочного продукта.

Эту схему можно подстраивать под ваш образ жизни, основные приемы пищи разбивать перекусами фруктами или кефиром. И не забывайте пить достаточное количество воды.

Ранее Факты ICTV писали о том, когда и что можно есть в Рождественский пост.

Фото: pixabay.com