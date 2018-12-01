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Борьба с ВИЧ: 5 звездных каминг-аутов

1 декабря во всем мире отмечают День борьбы со СПИДом. Жертвой этого страшного заболевания становятся не только обычные люди, но и знаменитости. Мы решили вспомнить тех, кто не побоялся публично признаться в болезни.

ВИЧ (вирус иммунодефицита человека), который со временем может перерасти в СПИД, называют чумой 20 века. Впервые его обнаружили в начале 80-х годов 20 века, до сих пор медицина перед ним бессильна.

Чарли Шин

 

Знаменитый голливудский актер Чарли Шин сделал сенсационное признание о инфицирование ВИЧ в эфире американского телеканала NBC.

50-летний актер скрывал это от публики в течение 4 последних лет. По словам лечащего врача Шина, благодаря своевременному лечению СПИД у актера не развился.

Чтобы сохранить в тайне свой диагноз ВИЧ-инфицированного, Чарли Шин выплатил около $10 млн разным людям. После признания актера на него собрались подать в суд по меньшей мере 6 его бывших любовниц.

Микки Бланко

Американский рэпер Микки Бланко признался в том, что болен СПИДом, через Facebook.

– Мой ВИЧ положителен с 2011 года, на протяжении всей моей карьеры. Я здоров, я гастролировал в мире 3 раза, но ВИЧ жил в темноте, – написал рэпер.

Поклонники артста поддержали его. В своих комментариях они написали, что очень гордяться его смелым поступком.

Позже в Twittter Бланко извинился за то, что он скрывал свою болезнь.

– Если вам тоскливо или вы чувствуете себя преданными из-за того, что я ничего не рассказал вам 5 лет назад, я пойму вас и нисколько не буду вас винить, – написал музыкант.

Грег Луганис

Четырёхкратный олимпийский чемпион по прыжкам в воду Грег Луганис узнал о своем диагнозе в 1988 году. Спустя 7 лет в эфире телешоу Опры Уинфри он публично об этом признался.

Кроме того, на этом эфире он рассказал о своей сексуальной ориентации.

С тех пор Луганис работает с ЛГБТ-организацией Кампания за права человека, рассказывая о жизни с ВИЧ и просвещая американцев о СПИДе.

Мэджик Джонсон

Один из лучших баскетболистов Национальной баскетбольной ассоциации за всю ее историю.

В 1991 году 32-летний Джонсон узнал, что у него ВИЧ. Спортсмен публично заявил об этом по национальному телевидению и признал, что причиной болезни стала его неразборчивость.

В то время Джонсон сломал стереотип в глазах широкой публики о том, что ВИЧ заражаются только мужчины с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Когда Джонсон узнал о своем диагнозе, у него была беременная жена.

Фредди Меркьюри

Вокалист группы Queen Фредди Меркьюри заявил о своей болезни СПИДом за день до своей смерти – 23 ноября 1991 года.

Его речь-признание стала практически манифестом.

– Я говорю о своем СПИДе, чтобы защитить покой моих близких. Пресса должна не муссировать слухи, а сконцентрировать свое внимание на помощи жертвам. Нужно предупредить более широкое распространение болезни, а не травить людей, часто совсем неповинных в том, что они заразились, – сказал он.

Ранее Факты ICTV писали, что по данным международных экспертов 37 миллионов людей во всем мире живут сегодня с вирусом иммунодефицита. 240 тысячи из них – в Украине.

Фото: _mykki_,  greglouganis, charliesheen, Getty Images, magicjohnson

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