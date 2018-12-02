В условиях военного положения украинцы должны быть готовы к чрезвычайным ситуациям, в частности иметь аптечку, укомплектованную необходимыми препаратами. Что должно в ней быть – рассказала в. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.
В тревожний аптечке должны быть только препараты, у которых не истек срок годности, написала Супрун в Facebook.
Базовый набор тревожной аптечки:
- две пары перчаток;
- клапан с пленкой для проведения искусственного дыхания;
- средства для остановки кровотечения – турникет, кровоостанавливающий бинт с гемостатическим средством;
- марлевые салфетки различных размеров;
- бинты марлевые нестерильные;
- эластичные бинты с возможностью фиксации;
- пластыри разных размеров;
- термоодеяло;
- атравматичные ножницы, чтобы разрезать одежду на пострадавшем;
- большой платок, которым можно зафиксировать конечность пострадавшего;
- антисептические средства – дезинфицирующее средство для рук, спиртовые салфетки;
- жилет со светоотражающими элементами, фонарик, маркер.
По словам Супрун, важно иметь не только правильно собранную аптечку, но также уметь оказывать первую помощь, поэтому посоветовала каждому пройти такой курс.
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Ранее Ульяна Супрун объяснила, что военное положение в Украине ничего не изменит в доступе гражданского населения в медучреждения.
Фото: pixabay.com