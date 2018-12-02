В условиях военного положения украинцы должны быть готовы к чрезвычайным ситуациям, в частности иметь аптечку, укомплектованную необходимыми препаратами. Что должно в ней быть – рассказала в. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

В тревожний аптечке должны быть только препараты, у которых не истек срок годности, написала Супрун в Facebook.

Базовый набор тревожной аптечки:

две пары перчаток; клапан с пленкой для проведения искусственного дыхания; средства для остановки кровотечения – турникет, кровоостанавливающий бинт с гемостатическим средством; марлевые салфетки различных размеров; бинты марлевые нестерильные; эластичные бинты с возможностью фиксации; пластыри разных размеров; термоодеяло; атравматичные ножницы, чтобы разрезать одежду на пострадавшем; большой платок, которым можно зафиксировать конечность пострадавшего; антисептические средства – дезинфицирующее средство для рук, спиртовые салфетки; жилет со светоотражающими элементами, фонарик, маркер.

По словам Супрун, важно иметь не только правильно собранную аптечку, но также уметь оказывать первую помощь, поэтому посоветовала каждому пройти такой курс.

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Ранее Ульяна Супрун объяснила, что военное положение в Украине ничего не изменит в доступе гражданского населения в медучреждения.

Фото: pixabay.com