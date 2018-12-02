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Факти / Lifestyle / Здоров'я / Воєнний стан: що покласти в тривожну аптечку/

Военное положение: что положить в тревожную аптечку

В условиях военного положения украинцы должны быть готовы к чрезвычайным ситуациям, в частности иметь аптечку, укомплектованную необходимыми препаратами. Что должно в ней быть – рассказала в. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

В тревожний аптечке должны быть только препараты, у которых не истек срок годности, написала Супрун в Facebook.

Базовый набор тревожной аптечки:

  1. две пары перчаток;
  2. клапан с пленкой для проведения искусственного дыхания;
  3. средства для остановки кровотечения – турникет, кровоостанавливающий бинт с гемостатическим средством;
  4. марлевые салфетки различных размеров;
  5. бинты марлевые нестерильные;
  6. эластичные бинты с возможностью фиксации;
  7. пластыри разных размеров;
  8. термоодеяло;
  9. атравматичные ножницы, чтобы разрезать одежду на пострадавшем;
  10. большой платок, которым можно зафиксировать конечность пострадавшего;
  11. антисептические средства – дезинфицирующее средство для рук, спиртовые салфетки;
  12. жилет со светоотражающими элементами, фонарик, маркер.

По словам Супрун, важно иметь не только правильно собранную аптечку, но также уметь оказывать первую помощь, поэтому посоветовала каждому пройти такой курс.

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Ранее Ульяна Супрун объяснила, что военное положение в Украине ничего не изменит в доступе гражданского населения в медучреждения.

Фото: pixabay.com

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