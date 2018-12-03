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В Украине запретили противопростудное лекарство

В Украине временно запретили реализовать и применять противопростудное средство Колдфлю.

Временный запрет реализации и применения касается лекарства от простуды и гриппа индийского производства Колдфлю серий CG5702, CG15701, говорится в распоряжении Госслужбы лекарственных средств и контроля за наркотиками.

Читайте: Осторожно – грипп! Как уберечься и нужна ли прививка

Запрет наложили из-за аннулирования сертификата соответствия условий производства.

Ранее Факты ICTV писали, что правильное питание, активный образ жизни, отдых и позитивный взгляд на жизнь – эти простые правила могут спасти от гриппа и сезонных простуд.

Фото: unsplash.

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