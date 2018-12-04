Системы нагрева табака и э-сигареты уже используются в развитых странах для отказа от курения. Такая стратегия позволила Великобритании достичь исторического минимума уровня курения.

15 ноября, в День отказа от курения, в Лондоне состоялся 6‑й E-cigarette summit. Результаты использования альтернативных продуктов для сокращения курения и пересмотр регулирования таких продуктов в рамках политики уменьшения вреда – основные темы обсуждения.

Электронные системы доставки никотина широко используются и рекомендуются представителями здравоохранения как дополнение к медикаментозной терапии. Эта тенденция характерна для развитых стран, где осознают, что самостоятельно бросить курить может только 1%, а медикаменты подходят не всем.

Традиционные запретительные меры на протяжении многих лет не принесли значительных результатов в сокращении уровня курения, и, соответственно, смертности. Ежегодно 7 млн человек в мире продолжают умирать от заболеваний, связанных с курением. В основном, это население менее развитых стран, где уровень курения продолжает расти.

Инновационные продукты не полностью безвредны, но важно учитывать соотношение рисков: снижение вреда на 90-95% и исключение пассивного курения – весомые аргументы в пользу электронных систем.

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Процесс отказа от зависимости должен сопровождаться постепенным сокращением употребления никотина. Поэтому курильщикам необходимы альтернативы. Роберт Уэст, профессор психологии здоровья, департамента поведенческой науки и здоровья University College London, находит этому несколько причин:

поставляя в организм никотин альтернативными способами, курильщики снижают риски для здоровья (наибольший вред наносят продукты горения табака в сигарете);

переход должен проходить комфортно, что позволит избежать срывов;

альтернативные продукты удваивают количество успешных попыток бросить курить.

Некоторые исследователи опасаются, что из-за стоимости, переход на электронные системы невозможен. Причина тому – уровень бедности в развивающихся странах. Джудит Уотт, международный консультант по контролю над табаком, конвертирует стоимость перехода на электронные системы в базовый продуктовый набор. Но такие оценки не учитывают финансовое бремя заболеваний, связанных с курением, расходы государства и потери от снижения производительности. Все это, по данным ВОЗ, приводит к $1 трлн убытков ежегодно.

Электронные системы (э-сигареты и системы нагрева табака) уже используются в развитых странах для отказа от курения. Согласно отчета Eurobarometer 2017, 7% курильщиков бросают курить, используя все доступные медикаментозные методы, и 6% – только электронные сигареты.

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По оценке исполнительного директора ASH Деборы Арнотт, регулирование должно основываться на стратегии, которая учитывает инновации, необходимость информирования и поддержки пользователей в отказе от курения. Такая стратегия позволила Великобритании достичь исторического минимума уровня курения (15,5%), а в Канаде в 2000-2015 гг. число курильщиков сократилось на 2,1 млн.

Дебора Арнотт также настаивает на информировании пациентов, медиков и медиа о преимуществах электронных систем, поскольку недостоверная информация становится барьером в борьбе с табачной зависимостью. По ее словам, для полноценной реализации стратегии в других странах (в том числе, в Украине) необходима трансформация системы регулирования и поддержка со стороны государства.