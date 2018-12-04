В Украине заболеваемость корью продолжает расти – за 48 неделю заболели 2384 человека. Это на 11,5% больше по сравнению с предыдущей.
Среди новых больных корью – 741 взрослый и 1603 ребенка, сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.
В целом с начала 2018 года в Украине корью заболели 44386 человек – 16593 взрослых и 27793 ребенка.
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В ведомстве в очередной раз напоминают, что прививка – это единственный надежный способ защиты от кори, а для формирования коллективного иммунитета необходимо, чтобы уровень вакцинации населения достигал 95-98%.
На данный момент в Украине есть 512 тыс. доз вакцин против кори, паротита и краснухи.
Ранее Факты ICTV писали, как узнать, есть ли иммунитет к кори.
Фото: Jovanmandic/Dreamstime