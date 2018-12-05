Зимняя пробежка может усилить иммунитет, а может обеспечить неделю постельного режима. Факты ICTV расскажут вам, как бегать с пользой для здоровья и духа.

Бег – это всегда отличная идея. Именно при этом виде спорта задействовано наибольшее количество мышц. Но большинство его любителей прячут кроссовки в дальний шкаф с наступлением первых холодов. Что же делать, когда на улице снег и мороз, а забрасывать любимое дело совсем не хочется?

Одними из самых весомых факторов, которые мешают нам заниматься зимой, являются лень и сокращение светового дня. Согласитесь, лежать под одеялом в вязаных носках и пить чай гораздо приятнее, чем получать физические нагрузки в то время, когда на улице снег, холод, мороз или даже гололед. Летом погода более благоприятная для активных занятий: на улице тепло, сухо, светит солнце. Зимой световой день значительно короче, а бегать в сумерках опасно и страшно.

Нужно помнить, что бег зимой несколько опаснее, поскольку увеличивается риск заболеть. Во время тренировки выделяется пот, он увлажняет уже и так разогретое тело человека, затем на него влияет холодный ветер – при таких условиях очень легко появляется простуда. К тому же зимой дороги покрыты снегом и льдом, это увеличивает нагрузку и риск травм во время тренировки. А вот при низкой температуре воздуха (ниже -20) лучше вообще забыть о занятиях.

Зимой у многих людей появляется тенденция начинать заниматься спортом, готовясь к летнему сезону. Поэтому, чтобы решиться заняться бегом зимой нужно иметь силу духа и достаточный уровень физической подготовки (обязательно). Если вы новичок, не стоит начинать свои спортивные занятия зимой.

Обязательно делайте разминку

Это поможет разогреть мышцы и подготовить организм к физическим нагрузкам. Лучше сделать разминку в помещении, перед пробежкой. Это может быть растяжка, приседания, повороты корпуса, наклоны в разные стороны, ножницы – стандартные, легкие и всем известные упражнения.

Правильная одежда и обувь

Зимой от выбора одежды и обуви зависит ваша безопасность и здоровье. В более сухую погоду можно одеть обычные кроссовки, в которых вы бегали летом, утеплившись теплыми носками. Однако, в период осадков, ваши ноги рискуют намокнуть и переохладиться. Выбирайте обувь с прочной и рельефной подошвой, которая уменьшит риск поскользнуться. Не менее важными являются водонепроницаемое покрытие и высота обуви, которые будут предотвращать попадание снега и воды внутрь. К тому же для зимних пробежек советуют покупать кроссовки на 1-2 размера больше, так как при таком условии ноги будут меньше мерзнуть.

Что касается одежды, к этому тоже нужно подойти серьезно. Для пробежки вы должны быть защищены тремя слоями одежды. Но это не значит, что нужно надеть на себя как можно больше теплых вещей. Нет, сначала должно быть термобелье, свитер (рекомендуется надевать синтетические вещи, поскольку они уменьшают риск пропускания влаги), подштанники, штаны и куртка. Старайтесь надевать немассивные вещи, чтобы вам было легче двигаться.

Не стоит забывать также о таких важных аксессуарах, как шапка, варежки и шарф. Все органы тела должны быть в тепле.

Зима – не время для длинных кроссов и экспериментов

Бегать зимой нужно для поддержания здоровья на должном уровне и сохранения фигуры в хорошем состоянии. Поэтому не стоит испытывать свою скорость и выносливость, увеличивая расстояние и время тренировок. Набрав высокую скорость, можно не заметить препятствий и получить травму. А когда вы увеличите расстояние пробежки, можете попасть под снег, дождь или гололед. Поэтому проводите тренировки в одном умеренном темпе.

Не занимайтесь бегом, если есть симптомы простуды

Если вас беспокоит легкий насморк, боль в горле или даже кашель – лучше откажитесь от тренировок. Если вы вдохнете ртом холодный воздух, простуда не заставит себя ждать. Также запрещено бегать людям, которые имеют хронические заболевания.

Отдыхайте

Основное правило удачных тренировок – качественный отдых. Нашим мышцам постоянно нужно отдыхать и восстанавливаться, ежедневные нагрузки могут только повредить им. Поэтому оптимальным числом пробежек в неделю будет 3-4, а лучше всего чередовать их через день.

Правильное дыхание

Любые виды спорта требуют правильного дыхания. Зимой нужно стараться больше дышать носом. Работаем по стандартной схеме: вдох носом – выдох ртом. Таким образом воздух нагреется перед тем, как попасть в наши легкие.

Увлажнение кожи

Зимой холодный воздух мороз и низкая температура отрицательно влияют на состояние нашей кожи, поэтому она может становиться сухой и в результате шелушиться. Чтобы избежать такой неприятной ситуации, перед выходом увлажняйте лицо жирным по текстуре кремом.

Не бегайте на длинные дистанции

Старайтесь сделать так, чтобы финишем забега был ваш дом или какое-то другое теплое помещение. После пробежки примите теплый душ или ванну и выпейте горячего чая, это поможет вам согреться и избежать болезни.

Удачная локация

Выбирайте местом для пробежек парки или стадионы. Как правило, в таких локациях расчищают дороги и посыпают их песком, если скользко. В местах, где не ступала нога человека может быть опасно. Лучше выбирайте дистанцию ​​с ровной поверхностью. Рельефная поверхность дает большую нагрузку, а также вы рискуете поскользнуться или упасть.

Зимой эксперты рекомендуют заниматься в спортивных залах, это более безопасно.

Если вы ярый сторонник занятий на свежем воздухе, нужно обладать достаточной информацией, чтобы правильно их выполнять. Прежде всего, я бы советовал проконсультироваться со специалистом, так как есть большой риск заболеть. Обязательно нужна специальная одежда и достаточный уровень физической подготовки. Пробежки должны длиться 15-20 минут, а перед ними обязательно нужно разогреть мышцы, сделав короткую разминку, – рассказывает фитнес-тренер и мастер по пауэрлифтингу Александр Шепель.

Бег полезен в любое время года. Он укрепляет иммунитет человека, помогает расслабиться, снять стресс и отвлечься от обыденности. О своей физической форме и состоянии здоровья необходимо заботиться всегда, а не только при благоприятной погоде. Тренироваться зимой или нет, решаете только вы. Делайте это только тогда, когда полностью уверены в своем состоянии здоровья. При этом очень важно следовать всем советам, в противном случае вы рискуете доставить неприятности своему организму.

Фото: pixabay.com, pexels.com

Людмила Богданова