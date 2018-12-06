В Киевской области в медпункт одной из воинских частей Василькова с симптомами отравления 4 декабря обратились 12 солдат-срочников.

Военнослужащие срочной службы жаловались на боль в желудке, понос и субфебрильную температуру (37-37,5 градусов), сообщает военная прокуратура Центрального региона Украины.

На данный момент всем установлен предварительный диагноз – гастроентолоколит.

Для установления причин отравления отобраны бактериальные смывы, пробы воды и пищи в воинской части.

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Под наблюдением врачей Национального военно-медицинского клинического центра Главный военный клинический госпиталь находятся 20 человек.

По факту заболевания военных проводится служебное расследование.

К слову, в октябре в детском саду города Нетешин Хмельницкой отравились 36 детей.