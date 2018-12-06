PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle / Здоровье / В военной части Василькова отравились 12 солдат/

В военной части Василькова отравились 12 солдат

В Киевской области в медпункт одной из воинских частей Василькова с симптомами отравления 4 декабря обратились 12 солдат-срочников.

Военнослужащие срочной службы жаловались на боль в желудке, понос и субфебрильную температуру (37-37,5 градусов), сообщает военная прокуратура Центрального региона Украины.

На данный момент всем установлен предварительный диагноз – гастроентолоколит.

Для установления причин отравления отобраны бактериальные смывы, пробы воды и пищи в воинской части.

Читайте: Массовое отравление на Виннитчине: госпитализированы 24 человека

Под наблюдением врачей Национального военно-медицинского клинического центра Главный военный клинический госпиталь находятся 20 человек.

По факту заболевания военных проводится служебное расследование.

К слову, в октябре в детском саду города Нетешин Хмельницкой отравились 36 детей.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Пишет папе письма на небо: история Амалии и ее отца, погибшего на войне
День Вооруженных сил Украины: в топ-30 армий мира за 4 года
Поздравления с Днем Вооруженных сил Украины в СМС и картинках
День Вооруженных cил Украины: самые яркие парады за 27 лет
Жизнь дороже селфи: военных призвали выключить геолокацию
В Украине начались масштабные сборы резервистов – что нужно знать
Украинцев призвали не публиковать в соцсетях фото и данные о военной технике
Из-за отопления в вагоне. В Запорожье 13 детей отравились в поезде
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка