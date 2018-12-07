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В Северодонецке школы закрыли на карантин из-за гриппа

В связи с динамикой роста заболеваемости гриппом и ОРВИ в Северодонецке приостановили занятия в школах.

Об этом сообщает пресс-служба городского совета.

– Сегодня городской комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций принято решение приостановить учебный процесс в общеобразовательных и внешкольных учебных заведениях отдела образования Северодонецкого городского совета, – говорится в сообщении.

Карантин продлится с 10 по 16 декабря.

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Напомним,  что эпидемсезон начался в Украине в октябре. Зарегистрировано более 160 тыс. больных на ОРВИ и есть даже один смертельный случай.

В этом году в Украине активны сразу три вируса гриппа, самый опасный среди них Singapore A.

Факты ICTV писали, как уберечься от гриппа, помогает ли в этом прививка, а также о процедуре и ценах на сыворотку от гриппа.

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