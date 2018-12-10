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Вспышка кори под Одессой: одну школу закрыли на карантин

В селе Иваново Лиманского районе Одесской области 16 детей заболели корью, поэтому здесь решили закрыть школу на карантин.

Как сообщает пресс-служба Лиманской РГА, первый случай кори зафиксирован еще 3 декабря – одного ученика нулевого класса и четверо первоклассников учебно-воспитательного комплекса госпитализировали в Одесскую городскую инфекционную больницу.

На следующий день в инфекционной больнице находилось всего девять детей, а с 5 по 7 декабря заболело еще семеро детей, самому младшему – один год и три месяца. У одного ребенка развилась коровая пневмония.

При этом заболели и привитые дети, но тяжелых случаев не зафиксировано.

Комиссия решила в Ивановском УВК ввести карантин на 21 день.

Читайте: Новая вспышка кори на Львовщине: 25-30 больных ежедневно

Ранее Факты ICTV писали, как узнать, есть ли иммунитет к кори.

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