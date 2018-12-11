В Одесской городской инфекционной больнице в ночь на 11 декабря от кори умер годовалый мальчик.

Малышу был один год и три месяца, и это уже третья смерть ребенка от кори в Одессе с начала года, пишет местное издание Думская.

По предварительным данным, мальчик якобы заразился корью в областной детской клинической больнице, где лежал с бронхитом.

– Когда его состояние ухудшилось, медики диагностировали воспаление легких и отправили в инфекционку (в истории болезни стояла пометка, что он контактировал с больным корью), – пишет издание.

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Ребенка выписали, но через пять дней ему стало плохо, поэтому его повторно положили в инфекционную больницу, где мальчик и умер.

Мама винит в смерти сына врачей и собирается заявить в полицию.

В феврале на территории Одесской области лабораторно подтвердили смерть двух детей от кори.

Фото: Думская