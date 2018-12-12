Хорошая гигиена рта – это залог здоровья зубов, десен и слизистой. Знали ли Вы, что слишком усердная и частая чистка зубов тоже приносит вред? В хорошей гигиене важна умеренность.
Идеальная чистка зубов: когда эффективность превращается во вред?
Хорошая гигиена рта – это залог здоровья зубов, десен и слизистой. Знали ли Вы, что слишком усердная и частая чистка зубов тоже приносит вред? В хорошей гигиене важна умеренность, иначе Вы рискуете повредить то, что так надежно охраняете.
Последствия чрезмерной чистки зубов
Что мы называем чрезмерной чисткой? Это когда Вы чистите зубы щеткой и зубной пастой чаще, чем 2-3 раза в день или когда Вы чистите зубы и язык слишком активно, думая, что таким образом вычистите весь налет и получите белоснежную улыбку. На самом деле слишком активная чистка приводит к чувствительности зубов и рецессии десен. Что это значит? Чистка жесткой щеткой стирает эмаль, которая становится более чувствительной к горячему и холодному, кислому и острому.
Каковы признаки чрезмерной чистки?
- Щетина на щетке расходится в разные стороны или заметно примята;
- Десны после чистки красные или опухшие;
- Десны часто кровоточат во время чистки;
- Вы замечаете, что уровень расположения некоторых десен опустился или повысился.
Бывает, что чрезмерная чистка вызвана неправильным выбором щетки – достаточно сменить её вид, как ситуация заметно улучшается.
Как тогда правильно чистить зубы?
Основная цель чистки зубов – это удаление мягкого и твердого налета. Самым универсальным движением при эффективной, но щадящей чистке является круговое движение щеткой. Если же Вы пользуетесь обычной зубной щеткой, вот несколько советов по правильной технике чистки:
- смените жесткую щетку на мягкую;
- чистите зубы под углом в 45°;
- используйте круговые движения, а также движения вверх-вниз, а не вперед-назад;
- чистите зубы до двух минут – по 30 секунд на каждый “квадрат” челюсти.
Также меняйте зубную щетку каждые три месяца: поскольку щетина ломается и изнашивается со временем, она начинает царапать десны.
Как часто должна происходить нормальная чистка зубов?
Идеальная частота – это два-три раза в день. Можно чистить зубы также после каждого приема пищи, однако будьте осторожны с силой чистки.
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