Хорошая гигиена рта – это залог здоровья зубов, десен и слизистой. Знали ли Вы, что слишком усердная и частая чистка зубов тоже приносит вред? В хорошей гигиене важна умеренность.

Идеальная чистка зубов: когда эффективность превращается во вред?

Хорошая гигиена рта – это залог здоровья зубов, десен и слизистой. Знали ли Вы, что слишком усердная и частая чистка зубов тоже приносит вред? В хорошей гигиене важна умеренность, иначе Вы рискуете повредить то, что так надежно охраняете.

Последствия чрезмерной чистки зубов

Что мы называем чрезмерной чисткой? Это когда Вы чистите зубы щеткой и зубной пастой чаще, чем 2-3 раза в день или когда Вы чистите зубы и язык слишком активно, думая, что таким образом вычистите весь налет и получите белоснежную улыбку. На самом деле слишком активная чистка приводит к чувствительности зубов и рецессии десен. Что это значит? Чистка жесткой щеткой стирает эмаль, которая становится более чувствительной к горячему и холодному, кислому и острому.

Каковы признаки чрезмерной чистки?

Щетина на щетке расходится в разные стороны или заметно примята;

Десны после чистки красные или опухшие;

Десны часто кровоточат во время чистки;

Вы замечаете, что уровень расположения некоторых десен опустился или повысился.

Бывает, что чрезмерная чистка вызвана неправильным выбором щетки – достаточно сменить её вид, как ситуация заметно улучшается.

Как тогда правильно чистить зубы?

Основная цель чистки зубов – это удаление мягкого и твердого налета. Самым универсальным движением при эффективной, но щадящей чистке является круговое движение щеткой. Если же Вы пользуетесь обычной зубной щеткой, вот несколько советов по правильной технике чистки:

смените жесткую щетку на мягкую;

чистите зубы под углом в 45°;

используйте круговые движения, а также движения вверх-вниз, а не вперед-назад;

чистите зубы до двух минут – по 30 секунд на каждый “квадрат” челюсти.

Также меняйте зубную щетку каждые три месяца: поскольку щетина ломается и изнашивается со временем, она начинает царапать десны.

Как часто должна происходить нормальная чистка зубов?

Идеальная частота – это два-три раза в день. Можно чистить зубы также после каждого приема пищи, однако будьте осторожны с силой чистки.

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