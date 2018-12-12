Зимой руки особенно страдают от холода. Согреть руки зимой поможет специальная мазь, которую можно приготовить в домашних условиях.

Какими бы теплыми ни были перчатки, иногда приходится их снимать. Например, чтобы посчитать мелкие монеты или написать сообщение на смартфоне.

Хорошее средство от замерзающих рук и обветренной сухой кожи — согревающая мазь. Рецепт мази рекомендует Лайфхакер.

Согревающая мазь состоит из двух частей: базовое масло-основа — универсальная косметическая основа, которую можно использовать с разными эфирными маслами, и согревающий компонент.

Для основы согревающей мази нам понадобятся:

1 чашка кокосового масла;

1 чашка оливкового масла;

4 столовые ложки пчелиного воска;

½ чайной ложки витамина Е в масле (Раствор токоферола ацетат).

Как готовить

В стеклянной банке смешайте кокосовое и оливковое масла с воском. Нагревайте на водяной бане на медленном огне, регулярно помешивая, пока воск не растворится. На это потребуется около 20 минут.

После того как достигнута однородная консистенция, перелейте мазь в банку, в которой будете ее хранить. Добавьте масло с витамином Е и дайте остыть.

Пока мазь остывает, накройте ее бумажным полотенцем. Когда остынет полностью — крышкой. Срок хранения — около 4 месяцев.

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Как использовать

Перед тем, как выйти на улицу в мороз, берете на палец немного самодельной мази-основы, добавляете в нее пару капель эфирного масла черного перца и растираете по коже рук.

С этой мазью вы не только защитите кожу от растрескивания и сухости, но и забудете о быстро замерзающих руках и негнущихся пальцах.

Кстати, средство пригодится и для уже замерзших рук — можно растереть их этой мазью, и они быстро отогреются.

Фото: Alisa Anton/Unsplash