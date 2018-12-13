PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факти / Lifestyle / Здоров'я / Чому на морозі не можна грітися глінтвейном/

Почему на морозе нельзя греться глинтвейном

В украинском Минздраве рассказали почему не стоит зимой на улице греться с помощью глинтвейна.

Употреблять любой алкоголь на морозе опасно, отметили в Министерстве здравоохранения Украины.

– Алкоголь расширяет кровеносные сосуды на поверхности тела, поэтому прилив крови вызывает ощущение тепла. Внутренние органы в это время тепло теряют. Здесь и кроется опасность. Потеря тепла с поверхности кожи, конечностей на холоде происходит быстро, а общая температура тела снижается, – рассказали в ведомстве.

Читайте: Как уберечься от гриппа

На эти предостережения особенно должны обратить внимание люди, которые имеют сердечно-сосудистые заболевания.

Также опасность от алкоголя зимой на улице не зависит от количества выпитого.

Ранее Факты ICTV писали, что климатические условия являются одной из причин, почему люди употребляют алкоголь.

Фото: unsplash.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

В Украине запретят тестировать косметику на животных
Впервые за сезон: в Украине человек погиб от ОРВИ
Приедет за 10 минут. Минздрав изменит работу скорой помощи
Украина переходит на электронные больничные листы в 2019
Правительство уволило руководительницу Гослекслужбы
Корь наступает: почти 2 тыс. больных в Украине за неделю
Программу Доступні ліки заблокирует новый лекарственный закон – эксперты
Богомолец: Кабмин таки выделил средства на лечение тяжелобольных за рубежом
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка