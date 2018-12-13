В украинском Минздраве рассказали почему не стоит зимой на улице греться с помощью глинтвейна.

Употреблять любой алкоголь на морозе опасно, отметили в Министерстве здравоохранения Украины.

– Алкоголь расширяет кровеносные сосуды на поверхности тела, поэтому прилив крови вызывает ощущение тепла. Внутренние органы в это время тепло теряют. Здесь и кроется опасность. Потеря тепла с поверхности кожи, конечностей на холоде происходит быстро, а общая температура тела снижается, – рассказали в ведомстве.

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На эти предостережения особенно должны обратить внимание люди, которые имеют сердечно-сосудистые заболевания.

Также опасность от алкоголя зимой на улице не зависит от количества выпитого.

Ранее Факты ICTV писали, что климатические условия являются одной из причин, почему люди употребляют алкоголь.

Фото: unsplash.